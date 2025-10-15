Las fracturas óseas por fragilidad aumentarán un 30% en tan solo cinco años y las mujeres son el grupo más vulnerable

La osteoporosis afecta a más de tres millones de personas en España. Las mujeres son el grupo más vulnerable: una de cada cuatro mayores de 50 años la padece. A consecuencia del envejecimiento poblacional, se estima que en 2030 se alcanzarán 420.000 fracturas óseas por fragilidad anuales, lo que supondrá un aumento del 30% respecto a la actualidad y un importante reto para el sistema sanitario español.

Estas fracturas implican hospitalizaciones prolongadas, pérdida de autonomía y un alto coste asistencial, tanto por la atención médica como por la rehabilitación y los cuidados posteriores. Además, la reincidencia de fracturas en pacientes no diagnosticados o sin tratamiento, agrava la carga sobre el sistema y evidencia la necesidad de mejorar la prevención, el diagnóstico precoz y el seguimiento de la enfermedad. Ya son la cuarta enfermedad crónica de mayor impacto en España.

Calidad de vida

Así se ha señalado en un acto con motivo del Día Mundial de la Osteoporosis, en el que la Sociedad Española de Investigación Ósea y del Metabolismo Mineral (SEIOMM); la Asociación Española de Pacientes con Osteoporosis (AECOS) y la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas (FHOEMO), con la colaboración de la biofarmacéutica UCB y la biotecnológica Amgen, han organizado una jornada de concienciación bajo el lema 'Fortalecer es' con el objetivo de dar visibilidad a la enfermedad y sus consecuencias en la calidad de vida de las personas que la sufren.

El acto ha contado con la presencia de la doctora Pilar Aguado, reumatóloga del Hospital La Paz (Madrid) y miembro de la junta directiva de SEIOMM; Raquel Sánchez, paciente de osteoporosis y miembro de AECOS; y Beatriz Soto, paciente de osteoporosis, patrona y secretaria de FHOEMO. La doctora Aguado, ha señalado que "cualquier actividad física adaptada a las necesidades de las personas que padecen osteoporosis contribuye a fortalecer los huesos, mejorar el equilibrio y prevenir caídas".

Diversos estudios han demostrado que el ejercicio físico no solo favorece la movilidad y la autonomía, sino que también reduce el riesgo de fracturas y refracturas óseas. Por ejemplo, un metaanálisis de 2020 reveló que la intervención con ejercicio reduce el riesgo de fracturas relacionadas con caídas en adultos mayores en un 26%, se ha remarcado.

A nivel psicológico

Durante el encuentro, las voces de las pacientes han subrayado la importancia de un abordaje integral. Beatriz Soto ha destacado que "la osteoporosis no solo afecta a los huesos, sino que condiciona nuestra vida diaria. El acompañamiento por parte del entorno y a nivel psicológico, por parte de los profesionales, es fundamental para mitigar la soledad y la incomprensión que sentimos ante un diagnóstico temprano".

Por su parte, Raquel Sánchez ha añadido que "las personas que ya hemos sufrido una fractura ósea, vivimos con la constante preocupación de sufrir una nueva fractura, por lo que necesitamos información veraz, apoyo y herramientas prácticas para gestionar nuestra enfermedad, y que las autoridades sanitarias y los profesionales se centren en prevenir las refracturas, que pueden marcar la diferencia entre mantener nuestra independencia o depender de otros".

Intervenciones tempranas

Estas fracturas, se ha enfatizado, no solo limitan la movilidad, sino que pueden generar ansiedad, miedo a caerse, dependencia y problemas emocionales. Aumentan el riesgo de complicaciones médicas y repercuten en la calidad de vida y autonomía de las pacientes, por lo que se ha subrayado la necesidad de intervenciones "tempranas y efectivas".

Las Unidades de Fractura (FLS) se presentan como un modelo asistencial fundamental para la prevención de refracturas. Ofrecen un abordaje multidisciplinar que incluye identificación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento a largo plazo. Solo el 15% de los hospitales en España cuentan con estas unidades, lo que evidencia la necesidad de su expansión para mejorar la atención y reducir la incidencia de nuevas fracturas, han señalado las expertas.