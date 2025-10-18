Calefacción
A cadea Galuresa certifica a «calidade» e «cantidade» do seu gasóleo
Nas súas 25 estacións de servizo pódese atopar gasóleo BiEnergy e+10
Redacción
Con máis de medio século de experiencia ás costas, unha rede de case unha vintena de puntos de venda e un permanente afán de superación, a compañía Galuresa exporta desde Santiago cara a outros puntos de Galicia algo máis que carburantes: exporta a súa filosofía de tentar facilitarlles a vida aos seus clientes. E agora que avanza o outono, baixan as horas de luz solar e aperta o frío, unha das mellores formas de contribuír á mellora da calidade de vida é a través do servizo de gasóleo de calefacción, o antigo gasoil C.
As vinte e cinco estacións de servizo da cadea Galuresa son as únicas nas que os clientes poden atopar o gasóleo BiEnergy e+10, un combustible diferente por múltiples razóns, pero principalmente por tres: é máis respectuoso co medio ambiente, prolonga a vida das caldeiras e reduce o consumo, o que na práctica se traduce nun aforro no peto.
Ata un 30 % só pola redución de consumo, estiman, aínda que na práctica o aforro é maior polos gastos que se evitan no mantemento dos equipos.
Desta maneira, o servizo que ofrece a rede de Galuresa vai máis alá da simple calidade dos seus produtos. No seu compromiso cos compradores, a compañía compostelá realizou un importante esforzo para apuntalar unha palabra clave na súa relación cos clientes: confianza.
¿E como se consegue?
No seu caso, coa certificación do servizo de reparto de gasóleo de calefacción, de forma que a empresa especializada en inspección e ensaios APPLUS+, líder mundial no seu sector, encárgase de verificar que cada litro que contrata unha persoa en Galuresa chega ao seu fogar.
Para iso, dispóñese dun contador da certificadora que garante que a cisterna carga os litros exactos que figuran no surtidor; e deste xeito séllase cunha pegatina oficial da Xunta, ademais de entregar un documento de APPLUS+ co certificado correspondente. Pero para introducir un segundo nivel de control, Galuresa tamén remite todos os datos da descarga de gasóleo para que poidan ser informatizados e así evitar calquera fraude.
Como defende a propia Galuresa nas súas campañas, trátase dun compromiso non só coa «calidade» do produto, senón tamén coa «cantidade».
«Non todos os distribuidores poden dicir o mesmo», aseguran firmemente. É un concepto que eles mesmos bautizaron como «trazabilidade total Galuresa», ou dito doutro modo, o seguimento completo desde a estación de servizo ata a vivenda de cada gota de gasóleo.
Se a esta filosofía de traballo se lle suma ademais unha vantaxe extra que ofrece Galuresa co gasóleo de calefacción —regalar o servizo de mantemento da caldeira de por vida mentres se subministre con BiEnergy e+10—, o valor engadido é aínda maior. Mesmo para aquelas persoas que xa teñan contratado un servizo de mantemento propio cun fontaneiro ou servizo oficial, Galuresa compénsaas axudando a pagalo.
Sistemas de pago aprazado
E por último, dentro desa mesma filosofía de facilitar a vida ao cliente, Galuresa tamén ofrece sistemas de pago aprazado para o gasóleo de calefacción, algo que se pode consultar en calquera das súas 25 estacións de servizo, no teléfono 981 56 99 70 ou na páxina web de Galuresa.
Especial Calefacción 2025Especial Calefacción 2025
E todo isto co aval de 65 anos de experiencia, desde 1960, dunha compañía comprometida co medio ambiente, o emprego e, sobre todo, cos seus clientes, aos que ofrece nas súas estacións de servizo unha rede de supermercados, zonas de lavado, servizo de comida e tarifas de luz e gas.
