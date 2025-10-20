Douglas Massey, "Princesa de Asturias" de Ciencias Sociales: "Trump va a destruir la economía de los Estados Unidos"

Douglas Massey, elegido premio "Princesa de Asturias" de Ciencias Sociales, llegó este mediodía al Hotel de la Reconquista de Oviedo y, con algo menos de tres horas para recuperar fuerzas del viaje, salió a la sala de prensa para atender las preguntas de los medios de comunicación. A su llegada, ya recibió alguna pregunta sobre inmigración, tema sobre el que escribió varios libros, pero la rueda de prensa le permitió profundizar y tratar con más detenimiento las diferentes cuestiones planteadas.

Conflicto Israel-Palestina: "Ya es una crisis migratoria, la violencia no para. Es un intento de hacerse con el control total de la franja de Gaza".

La frontera con México: "La militarización de la frontera de Estados Unidos fue un desastre. Frenar la migración entre México y Estados Unidos fue un fracaso total. La vigilancia de las fronteras no funciona como las personas piensan".

Estados Unidos: "Estados Unidos siempre ha sido un país de inmigrantes, siempre han sido positivos para el país. La frontera está en crisis, pero la crisis se crea por las políticas migratorias. Está formando una población indocumentada que está haciendo mucho daño a la economía y a la sociedad de ambos países".

El futuro de la inmigración: "La xenofobia no es un tema aislado, vivimos una revuelta contra la globalización. Lo más visible es la migración, pero hay una rebelión a todos los niveles. Es parte de una nueva reacción muy fuerte, desde mi punto de vista, estamos en los tiempos de penumbra. Tengo miedo que la globalización esté en descomposición, puede colapsar el mercado mundial, hacia un mundo peligroso en el que triunfa el populismo"

¿Tiene remedio?: "Ojalá se pueda parar, pero tengo mis dudas. Estamos en la tercera época de globalización y se está viendo un retorno al sistema de poderes fuertes que dominan muchos países. Tengo fama de tener una visión poco optimista (bromeó)".

Comparación Estados Unidos - Venezuela: "Estoy escribiendo un libro sobre la subida y la caída del petróleo en Venezuela. Trump está siguiendo la misma línea que siguió Chávez en su día, cogió al país más poderoso económicamente y lo destruyó. Las políticas populistas y autocráticas tienen estas consecuencias. Hay una diferencia, Chávez fue peligroso para Venezuela, pero Trump es peligroso para todo el mundo. Opera por envidia y por venganzas".

Situación en Estados Unidos: "Tiene la potencia de destruir el orden económico que se creó en los últimos 40 años, va a destruir la economía de los Estados Unidos. Tenemos una economía de mercado mundial, intentar destruir las ciencias y las universidades es un desastre para una economía post-moderna. China será el gran beneficiado de todo esto".

¿Hay libertad de expresión en Estados Unidos?: "No tenemos un balance de poderes, todo está hecho por Trump. Cada día la línea de Trump cambia, es como un niño de cuatro años que está enfadado destruyendo las cosas que ve en su ambiente".

¿Fomenta Trump la xenofobia?: "Lo que está haciendo Trump no tiene precedente en Estados Unidos. Hemos tenido programas de deportación muy severos, pero no hay comparación. Va a por todos los inmigrantes, documentados e indocumentados, trabaja fuera de la ley. Es como en la guerra sucia en Argentina, el "push" del racismo en los Estados Unidos está dividiendo al país".

Un ejemplo positivo: "Canadá tiene una gran política migratoria. Tienen una sociedad diversa, prospera y exitosa. Sin ir más lejos, España ha tenido una política mejor que Estados Unidos, tienen una deuda histórica con los países latinos y está haciendo más que otros países para recibir refugiados. Muchos venezolanos están viviendo aquí, España aceptó a esa gente como trabajadores y fue capaz de regularizarlos. Otros países como Francia e Italia están rechazando los productos de la colonización".