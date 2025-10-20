A Xunta creará unha figura para recoñecer os itinerarios culturais de interese autonómico
A medida, incluída na Lei de acompañamento dos orzamentos, busca recoñecer aquelas rutas que, sen contar cos criterios exixidos para ser Camiño de Santiago, si reúnen os elementos necesarios para emerxer como categoría singular
A Xunta de Galicia creará unha nova figura para recoñecer os itinerarios de interese autonómico. Segundo puido saber EL CORREO GALLEGO, trátase dunha medida que está incluída na Lei de acompañamento dos orzamentos que o Consello da Xunta avaliará este mesmo luns, coa que o Goberno galego busca recoñecer aquelas rutas que, sen contar cos requisitos exixidos na Lei de Patrimonio Cultural para ser considerados Camiño de Santiago, si reúnen os elementos necesarios para emerxer como categoría singular no ámbito cultural de Galicia.
Con esta incorporación, a finalidade do Executivo autonómico é poñer en valor aqueles percorridos que promoven e difunden a cultura, o desenvolvemento sustentable e a cohesión en diferentes puntos do territorio, nomeadamente en aqueles que se atopan en risco de exclusión cultural polas súas condicións xeográficas e sociais. Son vías, polo tanto, de especial interese para a identidade cultural de Galicia pola súa capacidade para conectar lugares, bens ou manifestacións vencelladas por un fío condutor histórico ou patrimonial, xa sexa material ou inmaterial.
Esta nova categoría, que quedará recollida na Lei de cultura inclusiva e accesible de Galicia, aprobada no Parlamento a principios deste ano, vai permitir que estas vías sexan obxecto de especial atención por parte das administracións públicas á hora de planificar as programacións culturais co obxectivo de mellorar as condicións de acceso á cultura para todos os galegos, independentemente de cales sexan as súas condicións.
Cómpre destacar que a modificación do texto legal permitirá, polo tanto, a creación desta nova figura para, posteriormente, identificar cales son os itinerarios culturais que se adaptan a esta tipoloxía e establecer cales son as medidas de difusión específicas.
Texto pioneiro
A Lei de cultura inclusiva e accesible de Galicia, impulsada pola Xunta para garantir o acceso á cultura de todas as persoas, eliminando as barreiras físicas, cognitivas, comunicativas, sociais ou territoriais, está en vigor desde principios deste ano despois de que fose aprobada sen ningún voto en contra.
Trátase dun texto pioneiro que, por primeira vez en Europa, regula o dereito de acceso á cultura desde a perspectiva da inclusión e da accesibilidade e que abrangue dúas perspectivas referidas á participación na vida cultural. Por un lado, o acceso aos servizos e produtos culturais para todos. E por outro, a vertente creadora, visibilizando o talento de persoas con menos oportunidades de mostrar as súas calidades.
- As Cancelas celebra su apertura más esperada con un evento exclusivo: música en directo y muchas más sorpresas este sábado
- Pepe, leyenda del Real Madrid y ganador de tres Champions, de paseo en Santiago
- Vuelven a menospreciar por su altura y ser niña a una futbolista de 5 años del CD Rois
- O Son do Camiño vende más de 30.000 abonos en hora y media y se encamina al “sold out”
- Buscan parejas reales para el rodaje de una nueva película en Galicia: estos son los requisitos
- Los peregrinos estallan en redes sociales contra 'Gorda y Carlos': 'Creo que todos les hemos odiado durante el Camino
- El precio de la vivienda en Santiago bate récords: ya supera los niveles de la burbuja
- La dirección del Guayaba y La Grandota denuncia racismo tras la polémica de las macropeleas en Santiago