Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del papa Francisco

El periodista y sacerdote Antonio Pelayo, conocido por ser corresponsal de Antena 3 en Roma, ha sido acusado de agresión sexual, tal y como adelanta Giulio de Santis en el diario italiano Corriere della Sera. Según la información publicada, un hombre de 40 años de edad, que también se dedica a la comunicación, interpuso una denuncia ante la policía asegurando que le intentó forzar para mantener una relación íntima no consentida, tras invitarle a cenar en su domicilio en el centro de la ciudad.

Los hechos habrían ocurrido un mes después de la muerte del papa Francisco y del cónclave en el Vaticano para su sucesión al frente de la Iglesia católica. Pelayo y la persona que le ha denunciado se habrían conocido realizando sus respectivas coberturas de la actualidad eclesiástica desde Roma, entablando una amistad que daría pie a una primera cita en casa del veterano reportero dentro de la normalidad esperada. Posteriormente habría tenido lugar el segundo encuentro en el que se sucedieron, supuestamente, los hechos denunciados.

La denuncia presentada asegura que, tras rechazar una bebida alcohólica, el denunciante sufrió un excesivo acercamiento por parte de Pelayo, hasta llegar a invadirle físicamente y generar una situación tensa y violenta. Tras este momento, siempre según lo publicado por Corriere della Sera, la persona que ha puesto este suceso en manos de las autoridades huyó de la casa del vallisoletano. Tras procesar lo ocurrido, se sintió tan afectado que tomó la decisión de abandonar Roma y trasladarse a vivir a otra ciudad por miedo a encontrarse de nuevo con el acusado.

Tras varios meses de trabajo para esclarecer los hechos, la Fiscalía de Roma cerró la investigación preliminar y presentó cargos por agresión sexual contra Antonio Pelayo, que actualmente está imputado. Tras este episodio habría pedido perdón al afectado al entender que su comportamiento no había sido el adecuado. El caso ha quedado ahora a disposición del tribunal competente, como cuenta el citado medio.