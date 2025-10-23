Inmigración
El Supremo da 15 días al Gobierno para que cumpla la orden sobre los menores extranjeros que pidieron asilo en Canarias
EP
El Tribunal Supremo ha acordado requerir a la Administración General del Estado que en un plazo "improrrogable" de 15 días proceda a dar cumplimiento del auto que dictó el pasado marzo en el que le ordenó garantizar el acceso y permanencia en el sistema de acogida a un millar de menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo en Canarias.
Los magistrados se han pronunciado a raíz de un escrito que presentó el Gobierno de Canarias en el que avisa de que se mantiene "la situación de hacinamiento de menores" en las instalaciones de la administración autonómica.
El tribunal contesta que "no le falta razón a la defensa autonómica cuando pone de manifiesto la trascendente demora que se aprecia". Por ello, reclama que dé cumplimiento en 15 días sin posibilidad "de excusa o reparo".
((HABRÁ AMPLIACIÓN))
- El mejor pre Fin de Año se vivirá a veinte minutos de Santiago con dos de las mejores orquestas y el DJ gallego del momento
- Vecinos solicitan medidas cautelares para desalojar al hombre que vive semidesnudo en Cervantes
- La borrasca de alto impacto Benjamín activa en Galicia alertas por lluvias y fuertes rachas de viento
- Los vecinos contratan seguridad privada por un narcopiso en la rúa de O Vieiro: «O noso nivel de ansiedade é altísimo»
- Lleno al recordar los años del Conxo independiente
- Nueva rebaja para tratar de subastar los bajos comerciales embargados al narco Marcial Dorado en Santiago
- Un año sin 'Isa de O Filandón': 'Queremos celebrar su vida y lo que compartió con todos nosotros
- La renta media se dispara 1.200 euros en Santiago: la segunda mayor de Galicia