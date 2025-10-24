El colegio Monterrey de Vigo sanciona a cinco alumnos por "conductas contrarias a la convivencia"

"Conductas contrarias a la convivencia". Es lo que ha determinado el equipo de actuación contra el acoso escolar del colegio concertado Monterrey de Vigo, tras las "investigaciones iniciales" a raíz de la denuncia de varias familias por el supuesto hostigamiento y vejaciones a una niña de 5 años. El centro ha decidido "abrir cinco procedimientos correctores con sanciones para el alumnado implicado".

El centro citó el miércoles a la familia de la víctima, que se reunió con la directora, el subdirector y la orientadora, en presencia de un policía nacional especializado en planes de convivencia, que les contactó para darles apoyo.

La familia explica que el centro ha reconocido "violencia", pero no acoso escolar, y les informó de que iniciarán un procedimiento corrector, que reforzarán la vigilancia en el patio, separarán a las personas implicadas, ofrecerán un acompañamiento constante a la niña, con un seguimiento a diario, continuarán con la mediación escolar y trabajarán en la sensibilización y convivencia.

Responsabilidades

El entorno de la víctima explica que no responsabilizan a los menores, sino que entienden que "los principales culpables" son los tutores al no atajar estas conductas desde un principio y no activar el protocolo de acosos escolar. Por lo que lo primero que reclaman es que el centro reconozca la existencia de acoso escolar y que asuma su responsabilidad. Además, piden que figure un expediente sancionador a los alumnos.

Educación garantiza que el servicio de inspección seguirá supervisando el correcto desarrollo por parte del centro del protocolo para la prevención, detección y tratamiento del acoso y el ciberacoso escolar. "Reiteramos la tolerancia cero ante este tipo de conductas y apelamos al compromiso colectivo frente a comportamientos contrarios a la convivencia", apunta.

Un grupo de familias y residentes de la zona ha convocado para este viernes una concentración frente al colegio, a las 13.00 horas, en apoyo a la familia y "para denunciar la falta de actuación del colegio pese a las múltiples alertas realizadas por la comunidad educativa".