Galicia
El colegio Monterrey de Vigo sanciona a cinco alumnos por "conductas contrarias a la convivencia"
Un grupo de familias convoca este viernes una concentración en apoyo a la víctima
Ana Blasco
"Conductas contrarias a la convivencia". Es lo que ha determinado el equipo de actuación contra el acoso escolar del colegio concertado Monterrey de Vigo, tras las "investigaciones iniciales" a raíz de la denuncia de varias familias por el supuesto hostigamiento y vejaciones a una niña de 5 años. El centro ha decidido "abrir cinco procedimientos correctores con sanciones para el alumnado implicado".
El centro citó el miércoles a la familia de la víctima, que se reunió con la directora, el subdirector y la orientadora, en presencia de un policía nacional especializado en planes de convivencia, que les contactó para darles apoyo.
La familia explica que el centro ha reconocido "violencia", pero no acoso escolar, y les informó de que iniciarán un procedimiento corrector, que reforzarán la vigilancia en el patio, separarán a las personas implicadas, ofrecerán un acompañamiento constante a la niña, con un seguimiento a diario, continuarán con la mediación escolar y trabajarán en la sensibilización y convivencia.
Responsabilidades
El entorno de la víctima explica que no responsabilizan a los menores, sino que entienden que "los principales culpables" son los tutores al no atajar estas conductas desde un principio y no activar el protocolo de acosos escolar. Por lo que lo primero que reclaman es que el centro reconozca la existencia de acoso escolar y que asuma su responsabilidad. Además, piden que figure un expediente sancionador a los alumnos.
Educación garantiza que el servicio de inspección seguirá supervisando el correcto desarrollo por parte del centro del protocolo para la prevención, detección y tratamiento del acoso y el ciberacoso escolar. "Reiteramos la tolerancia cero ante este tipo de conductas y apelamos al compromiso colectivo frente a comportamientos contrarios a la convivencia", apunta.
Un grupo de familias y residentes de la zona ha convocado para este viernes una concentración frente al colegio, a las 13.00 horas, en apoyo a la familia y "para denunciar la falta de actuación del colegio pese a las múltiples alertas realizadas por la comunidad educativa".
- Este hotel de Galicia, elegido como uno de los mejores con circuito de spa y cena de España
- Cabreo vecinal: «Da fenda central na Ponte Maceira tamén xa advertimos, e nin caso»
- Pérez Rumbao lanza una oferta de compra sobre el Grupo Yáñez, en concurso de acreedores
- Vecinos solicitan medidas cautelares para desalojar al hombre que vive semidesnudo en Cervantes
- El mejor pre Fin de Año se vivirá a veinte minutos de Santiago con dos de las mejores orquestas y el DJ gallego del momento
- La borrasca Benjamín llega a Santiago
- Los vecinos del Ensanche insisten en adelantar el cierre del ocio nocturno: «Hay que evitar eses horarios onde a expresión da violencia non ten límites»
- El Festival Jaleo! vuelve a Santiago con nueva edición: estas son las primeras confirmaciones