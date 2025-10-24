Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Nuestro test semanal recopila en diez preguntas algunos de los hechos más destacados de los últimos días para medir cuánto sigues la actualidad
Redacción
Cada semana deja titulares que marcan la conversación pública: decisiones políticas, sucesos, avances económicos o historias que se hacen virales. Si quieres repasar lo esencial y poner a prueba tu memoria informativa, participa en nuestro test de actualidad. Diez preguntas rápidas para comprobar si estás al día antes de que empiece una nueva semana de noticias.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cabreo vecinal: «Da fenda central na Ponte Maceira tamén xa advertimos, e nin caso»
- Vecinos solicitan medidas cautelares para desalojar al hombre que vive semidesnudo en Cervantes
- El mejor pre Fin de Año se vivirá a veinte minutos de Santiago con dos de las mejores orquestas y el DJ gallego del momento
- Pérez Rumbao lanza una oferta de compra sobre el Grupo Yáñez, en concurso de acreedores
- La borrasca Benjamín llega a Santiago
- Este hotel de Galicia, elegido como uno de los mejores con circuito de spa y cena de España
- Los vecinos del Ensanche insisten en adelantar el cierre del ocio nocturno: «Hay que evitar eses horarios onde a expresión da violencia non ten límites»
- El Festival Jaleo! vuelve a Santiago con nueva edición: estas son las primeras confirmaciones