Documental
'Els pobles de l'aigua': un testimonio audiovisual para recordar la dana de Valencia
Redacción
Con motivo del primer aniversario de la dana de Valencia, que golpeó especialmente la comarca de l'Horta Sud, Levante-EMV y Levante TV presentan el documental 'Els pobles de l’aigua', una producción conjunta con la Mancomunitat de l'Horta Sud.
El documental incluye el testimonio de los alcaldes de los municipios afectados, así como historias humanas de vecinos y vecinas que perdieron parte de sus vidas tras los efectos de aquel episodio de lluvias torrenciales que en pocas horas provocó inundaciones históricas, cortes de luz y graves daños materiales, dejando un saldo de 229 víctimas mortales.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- ¿Cómo has quedado en la Carreira Pedestre? Consulta la clasificación
- La Carreira Pedestre, en directo: David de la Fuente y Uxía Pérez ganan la carrera tras un final de infarto
- Cervantes 'respira' tranquila: el hombre que vivía semidesnudo en la plaza abandona el lugar
- David de la Fuente, Uxía Pérez y dos formas de triunfar en la Pedestre
- Vivir solo en Santiago: «Tiene sus desventajas, pero para mí es un privilegio»
- Así ha sido la 46ª Carreira Pedestre de Santiago
- Todo queda en casa: negocios de Santiago que florecen en familia
- Este hotel de Galicia, elegido como uno de los mejores con circuito de spa y cena de España