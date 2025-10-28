Jóvenes con discapacidad intelectual de la Fundación A LA PAR peregrinan a Santiago

Cinco años, cinco éxitos conseguidos. Los jóvenes de la Fundación A LA PAR pueden presumir de haber concluido triunfantes la quinta edición de la iniciativa solidaria Cuando hace falta moverse, la más especial de todas las celebradas hasta la fecha.

Para conseguirlo, el grupo de jóvenes con discapacidad intelectual ha tenido que recorrer unos 60 kilómetros por el Camino de Santiago haciendo paradas en Melide, Arzúa y O Pedrouzo. Cuatro días de peregrinación a Compostela realizados con el apoyo de Alquiber, empresa española líder de renting flexible que acaba de celebrar su 25 aniversario y que, por quinto año consecutivo, ha dado soporte a esta iniciativa solidaria –en colaboración con la compañía Alkora– aportando diversos vehículos, tanto para traslados como para transportar vituallas y otras cuestiones logísticas.

Un reto emocionante

De nuevo, la llegada de los jóvenes a la Praza do Obradoiro ha estado cargada de emotividad debido a la satisfacción de visibilizar y concienciar a la sociedad de las necesidades y capacidades de las personas con discapacidad intelectual. También por promover el deporte y la actividad física, auténticos pilares del desarrollo de los participantes.

Para el director general corporativo de Alquiber, José Ramón Calvo, "por quinto año cumplimos con nuestro objetivo, llegar a la Praza do Obradoiro para demostrar que las personas con discapacidad intelectual son capaces de conseguir todo lo que se propongan". "Es un privilegio caminar de la mano con la Fundación A LA PAR en esta misión", añadió.

Como reconocimiento a su esfuerzo, todos los participantes han recibido una concha del peregrino bendecida, símbolo milenario de protección divina y espiritual para los caminantes. A cambio, los jóvenes han trasladado a la Praza do Obradoiro los mensajes y buenos deseos de aquellos compañeros que, por diversas circunstancias, no han podido acompañarlos en esta edición, pero que seguro que harán lo posible para no perderse la del próximo año.