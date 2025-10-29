Un ejército rojo de solidaridad

Gestos minúsculos de unos pocos que consiguen avances gigantes para todos. Es la esencia del voluntariado, a través del cual uno ofrece tiempo de forma altruista para el bien común. Y eso es justo lo que hicieron los empleados de Coca-Cola en Santiago de Compostela, que aprovecharon la celebración de la Semana del Voluntariado de la compañía, que se desarrolla hasta el 5 de noviembre, para aportar su grano de arena en la mejora ambiental de la capital.

Fue a través de la construcción y colocación de cajas nido para aves en los parques de la ladera del Monte Pedroso. En colaboración con el colectivo ambientalista SEO Birdlife, organizaron un taller práctico donde los voluntarios montaron refugios de madera diseñados para pequeñas aves y los colgaron en los árboles. Esta práctica dota de hábitats seguros para su reproducción y descanso a unos animales claves en el mantenimiento de la biodiversidad.

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) celebra esta semana de actos dentro de su programa de voluntariado corporativo La magia de Coca-Cola, que tiene el objetivo de involucrar a sus empleados como agentes de cambio social y ambiental y generar un impacto positivo en su entorno. Gracias a este programa, todos los empleados de la compañía disponen de dos días laborables remunerados al año para contribuir a causas sociales y medioambientales.

El programa de voluntariado forma parte de la estrategia global de sostenibilidad de Coca-Cola This is Forward. "En Coca-Cola Europacific Partners tenemos el compromiso firme de generar impacto positivo, impulsar el desarrollo económico y contribuir a fortalecer la resiliencia en las comunidades en las que estamos presentes", explican. "Nuestros empleados tienen la posibilidad de participar durante todo el año en actividades de voluntariado, pero la celebración de esta semana es una oportunidad para impulsar que cada vez más personas de nuestro equipo se involucren en acciones que generen impacto en aquellos lugares en los que estamos presentes", explica Javier Losada, Gestor de comunicación de CCEP Iberia en Galicia.

De hecho, solo en 2024, más de 1.400 empleados de toda España dedicaron 8.700 horas a voluntariado con más de 150 actividades en colaboración con 50 entidades.