El peligro del maquillaje y la sangre falsa de Halloween en los más pequeños

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado una advertencia sobre los productos que se utilizan en el maquillaje de Halloween de los más pequeños, y es que lo mejor es que el peligro y el terror no salga del propio disfraz.

Según la organización, los productos de maquillaje para adultos y la sangre falsa pueden incluir "sustancias químicas susceptibles de causar reacciones alérgicas". También es conveniente evitar esmaltes de uñas y espráis para teñir el pelo de los pequeños, ya que podrían contener disolventes.

"Maquíllate, maquíllate"... pero con precaución

Para cerciorarnos de que el maquillaje que usamos en los niños es seguro, la OCU recomienda seguir varios pasos importantes. El primero es comprobar que el producto está marcado con el logo CE y como juguete, que incluye un dibujo de un bote abierto con un número (este indica durante cuantos meses se puede usar después de abrirse; por ejemplo, si tenemos un producto que usamos el Halloween pasado, y en su bote marca 12 meses o menos, estaría caducado) y que en la lista de ingredientes no incluya a ser posible perfumes, fragancias, parabenos, BHA y BHT.

Símbolos CE y de caducidad en meses tras abrir un producto / ECG

Por otro lado, el maquillaje en menores de tres años está totalmente contraindicado, independientemente del producto que sea, y la sangre falsa no debe usarse en menores de 14, ya que contiene ingredientes tóxicos que pueden ser ingeridos accidentalmente. De esta forma, no se deben utilizar en párpados, labios, boca (no más "boca de vampiro"), nariz u oídos.

Es recomendable que, unos días antes de usar un producto, se ponga una mínima cantidad sobre la piel del niño, para así comprobar que no le produce reacciones alérgicas o de sensibilidad. Si esto ocurre, como en forma de picor o enrojecimiento, se debe aclarar bien la zona con agua.

Por último, la OCU recomienda evitar los esmaltes de uñas, ya que contienen disolventes que pueden ser peligrosos si se meten las manos en la boca, y espráis para teñir el pelo, que incluyen sustancias químicas que pueden tragar durante su aplicación.

Cuidado con los disfraces

La organización también ha distribuido recomendaciones con relación a los disfraces que se compran para los más pequeños, ya que no todo es recomendable. Por ejemplo, un disfraz con marcado CE no debería ser inflamable, pero aun así es importante mantenerse lejos de fuentes de fuego como velas, bengalas o petardos.

En los menores de tres años es clave evitar disfraces que contengan cintas, cordones o accesorios punzantes. También se debe comprobar que los adornos y las espumas del mismo no se descuelguen o rompan y puedan ser ingeridas. Una vez abrimos el disfraz debemos tirar la bolsa para evitar que los pequeños jueguen con ella y lavarlo (si no se puede lavar, airear durante 48 horas para evitar que se concentren sustancias peligrosas).

La OCU subraya que los usuarios deben priorizar las tiendas de disfraces especializadas sobre los marketplaces en internet, que tienen menos controles, y comprobar siempre que el etiquetado incluye la dirección del fabricante o importador.

Por último, las lentillas de fantasía (que nos ponen ojos de serpiente, de zombi, de varios colores...) no se deben adquirir por internet, sino en una óptica donde un profesional supervise su venta y que no se pone en riesgo la salud de los ojos de los pequeños. Aunque pueden parecer muchas cosas, es importante que los más pequeños vivan esta especial festividad con alegría y emoción, pero siempre con seguridad y asegurándose de la procedencia y la composición de los productos que van a llevar.