Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Pon a prueba tus conocimientos con diez preguntas sobre los temas que han marcado la semana en política, sociedad, cultura, deporte…
Redacción
La semana ha estado llena de noticias que han marcado la conversación pública. Para repasar lo más relevante y comprobar cuánto sigues la actualidad, te proponemos un test de diez preguntas que resume los hechos más destacados de los últimos días. Una forma rápida y entretenida de mantenerte al día y medir tu conocimiento sobre lo que ha pasado.
