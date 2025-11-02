La "solución a corto plazo" contra la velutina: trampeos en huertos para las reinas

En la lucha contra la expansión de la vespa velutina, el trampeo selectivo de reinas se suma al debate sobre la solución más eficaz. Esta es la propuesta del veterinario de la Asociación Aragonesa de Defensa Sanitaria Apícola (ADS) en Huesca, Lucas Grasa, quien propone capturar a las reinas mediante trampeos en huertos y fincas. Apela por ello a la concienciación ciudadana para frenar la expansión de la invasora avispa asiática, que llegó a España desde Francia en 2010 para extenderse especialmente por el norte.

"La solución sería que toda la población se concienciase del problema y todo el mundo trampeara un poquito en el huerto o en la finca y consiguiéramos capturar las suficientes reinas como para cortar, un poco, esa expansión", opina Lucas Grasa. Lo más eficaz, dice, es el "trampeo de reinas, la eliminación de nidos ya no". En su opinión, el problema que presenta la estrategia de eliminación de nidos es que la velutina los construye en la parte superior de los árboles y son difíciles de encontrar. Grasa sugiere trampas selectivas que solo capturen avispas reinas. "No queremos capturar otro tipo de insectos autóctonos, solo la asiática, por eso las trampas tienen que ser selectivas para mantener la biodiversidad; es la única solución a corto plazo que hay, de momento", sostiene.

Otros expertos dan fórmulas diferentes. Tres muertes en Galicia por picaduras de velutina en apenas dos semanas han aumentado el temor a la avispa asiática. Un hombre de 55 años murió en Cospeito (Lugo) tras pisar un nido mientras cazaba perdices. La semana anterior, un hombre de 79 años en Dozón (Pontevedra) y otro de 76, concejal del PP en Irixoa (A Coruña), fueron atacados mientras desbrozaban fincas. En 2018 también se produjeron tres muertes en un periodo muy corto de tiempo. Las velutinas tienden a esconderse en agujeros en el suelo, con lo que es fácil pisar los nidos. Por ello, expertos como el veterinario Xesús Feás, profesor de la Universidad de Carleman, insisten en que "nido que se detecta, nido que hay que retirar", sobre todo en la época reproductora, pero, advierte, no se hace.

La Xunta tiene en marcha desde 2020 un programa de vigilancia y control de la especie, con la colocación de trampas para capturar a las reinas, así como un número de teléfono específico (012) para avisar cuando se descubre un nido. Este plan permitió retirar más de 18.700 nidos en 2024, sobre todo en A Coruña y Pontevedra, y capturar a 113.200 reinas. La cifra ha aumentado este año, ya que solo hasta septiembre se capturaron más de 230.000 reinas y se retiraron 14.425 nidos, pero afectados y expertos consideran que las medidas no son suficientes ni del todo efectivas.

"No vas a encontrar ningún artículo científico que aconseje el trampeo masivo intensivo", sostiene Feás. Mientras, el vicepresidente de la Asociación Galega de Apicultores (AGA), Gonzalo Calvo, también veterinario, señala que los apicultores han intentado de todo para combatir a la velutina, como colocar arpas eléctricas, pero "la invasión es tal y ocupa tal extensión de terreno que, como mucho, consiguen proteger un poco sus apiarios". Calvo tiene unas 60 o 70 colmenas en la parroquia de Escairón (O Saviñao, Lugo) y sufre cada año el impacto de esta avispa, a pesar de que no vive en la zona más problemática.

La trampa casera La trampa se puede realizar de forma casera para lo que se necesita un recipiente donde se hará la mezcla que se distribuirá en botellas de plástico vacías para repartirlas por las ramas de los árboles de la finca o el jardín. La botella se corta a unos ocho centímetros del tapón y tras igualar ambas partes se coloca la parte superior con el tapón hacia dentro de modo que sea como un embudo por el que van a entrar las avispas asiáticas atraídas por el olor dulce de la mezcla. En los laterales se perfora un agujero a cada lado por el que se pasará una cuerda para colgar el dispositivo de un árbol. En el recipiente se vierte agua para hacer una mezcla con azúcar y levadura fresca de panadería; también se recomienda echar vinagre de manzana. Se diluye bien para lo que puede ayudar que el agua esté caliente. Se deja unas horas para que fermente, se distribuye por las botellas y ya está hecha la trampa.

Desde la asociación de apicultores proponen un plan piloto en una pequeña extensión de terreno, de 10 kilómetros de diámetro, donde se coloquen trampas en primavera cada 300 metros con un mantenimiento asiduo para comprobar su efectividad, ya que también matan otros insectos. Cuando los nidos alcancen un tamaño medio, hay que atacarlos con biocidas y troyanos, una trampa que permite que sean las propias velutinas las que lleven el insecticida al nido, opina Calvo.

"Poner cientos o miles de trampas en distintos sitios de Galicia tiene muy poca eficacia y es un gran gasto. Y los resultados ya los vemos, no se ha conseguido nada o muy poquito. Sencillamente, han colonizado Galicia entera", lamenta el apicultor.

¿Y los nidos en el monte?

"Por mucho que tú trampees en tu ciudad o en tu comarca, ¿qué pasa con todos los nidos y lo que hay perdido en el monte y en las zonas donde no se ponen trampas?. El cazador que murió este fin de semana estaba cazando en el monte, ahí nadie trampea. Hay un repunte bastante importante ahora mismo. Hay muchísima presión, se nota sobre todo en las colmenas", explica a EFE la presidenta de la AGA, Marita Puga, que pide más controles y personal contratado y la investigación de nuevos métodos para combatirlas.