Aumentan a 48 los muertos por el paso del tifón 'Kalmaegi' por Filipinas

Al menos 48 personas han muerto y miles se han visto afectadas por el paso del tifón 'Kalmaegi' por Filipinas, una tormenta que se dirige ahora hacia Vietnam y que ha provocado fuertes inundaciones en territorio filipino, según el último balance de las autoridades filipinas.

La Oficina de Defensa Civil, que han informado de que miles de personas han tenido que desplazarse a causa de los estragos, han señalado que la mayoría de los fallecidos se han registrado en las Bisayas Centrales, seguidas por la isla de Negros y las Bisayas Orientales.

El portavoz de la Oficina de Defensa Civil, Junie Castillo, ha cifrado además en más de 380.000 los evacuados como medida de prevención, según informaciones recogidas por el diario filipino 'Inquirer'.

La tormenta avanza con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 195 kilómetros por hora, según la alerta meteorológica. El lunes, el tifón tocó tierra en dos ocasiones; en la zona de Leyte sobre las 00.00 horas y en la de Cabú sobre las 5.10 horas (hora local).

Las víctimas mortales han muerto ahogadas o a causa de la caída de árboles, tal y como ha explicado el Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC). De momento, una persona figura como desaparecida en el municipio de Leyte Meridional.

La situación ha llevado a la cancelación de unos 130 vuelos internos debido a las malas condiciones meteorológicas en el centro de Filipinas, según informaciones de la cadena de televisión ABS-CBN.

Está previsto que el 'Kalmaegi' toque tierra este miércoles en el sur de Vietnam a medida que se intensifica. Sin embargo, algunas zonas del país ya hacen frente a fuertes inundaciones. Este martes, las autoridades vietnamitas han señalado que una de las murallas que bordean la ciudad imperial de Hue ha sufrido un derrumbe causado por las inundaciones registradas durante los últimos días.

Estas inundaciones históricas, que han dejado la ciudad turística de Hoi An completamente anegada, han provocado además la muerte de al menos 40 personas durante una semana. Los decesos han tenido lugar en Hue, Da Nang, Lam Dong y Quang Tri. De momento, seis personas continúan en paradero desconocido.

La provincia de Lam Dong ha sido una de las más afectas con casi 4.000 hectáreas inundadas, seguida de las regiones de Da Nang y Hue. En la provincia de Ha Tinh, unas 1.700 viviendas han quedado bajo el agua como consecuencia de las inundaciones provocadas por una ola de frío combinada con fuertes vientos que ha descargado importantes precipitaciones durante el 30 y 31 de octubre.

Las autoridades de Vietnam han tenido que llevar a cabo evacuaciones por todo el territorio y se han realizado operaciones de descarga de embalses por riesgo de desbordamiento.