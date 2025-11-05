Los ingenieros de caminos de Galicia reivindican su papel tras la trágica dana de Valencia

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia (CICCP) celebró ayer su gala colegial en A Coruña. Presidida por su decano, Enrique Urcola, contó con la presencia de la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue; el subdelegado del Gobierno en Galicia, Julio Abalde; o la diputada provincial de Vías y Obras, Mónica Rodríguez, entre otros.

Al inicio del evento, Urcola trasladó el apoyo del colectivo a los afectados por la dana, que coincidió con la gala de 2024: "Podemos decir con orgullo que los ingenieros e ingenieras de caminos de estas comunidades estuvieron desde el primer momento colaborando en la minimización de los daños y en la restauración de la normalidad. Y continúan realizando esta labor".

Modificación de la Ley de Aguas

Al mismo tiempo, anunció que el CICCP está colaborando con una iniciativa legislativa popular para "modificar el texto del artículo 14 de la Ley de Aguas, de manera que recoja explícitamente la protección de la vida e integridad humana frente a riesgos naturales como inundaciones y sequías", entre otros, e invitó a los asistentes a firmarla.

En la gala se entregaron las Medallas al Mérito Colegial de Galicia, que reconocen la excelencia profesional de los ingenieros de caminos a la sociedad gallega. Recayeron en Eugenia Calvo, fundadora y directora de Eyser; Isabel Martínez, profesora de la Escuela de Ingeniería de Caminos de A Coruña; y Juan Rafael Sanjuan de Moreta, ingeniero sénior en Copasa.

Al mismo tiempo, se impusieron insignias a los 23 colegiados que cumplen 25 años de colegiación y un sello de máster a los jóvenes que se incorporan en este año al CICCP.