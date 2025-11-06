Alcampo refuerza su colaboración con CRIS Contra el Cáncer

Alcampo refuerza su compromiso con la Fundación CRIS Contra el Cáncer poniendo en marcha una acción destinada a recaudar fondos para la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil del Hospital Universitario La Paz de Madrid, donde se tratan a niños y niñas que no responden a tratamientos convencionales.

Así, hasta el próximo 7 de enero, Alcampo donará el 1 % de las ventas de todos los juguetes de su marca exclusiva One Two Fun, además de unos dos euros por cada peluche Julio o Julia vendido, también de la marca One Two Fun. De esta forma, Alcampo lleva ya cuatro temporadas destinando dos euros por cada venta de su emblemático castor Julio, que este año se convierte en superhéroe, y, por primera vez, se une Julia, una superheroína, para invitar a pequeños y mayores a convertirse en héroes de la investigación.

One Two Fun, la marca de juguetes exclusiva de Alcampo, cuenta con más de 800 referencias que incluyen muñecos, juegos de mesa, construcciones, vehículos, juguetes deportivos y peluches, entre otros.

La marca nació con la misión de que los más pequeños disfruten de un juego sin fin gracias a productos de calidad, accesibles, resistentes, sorprendentes y, sobre todo, diseñados para potenciar la diversión al máximo.

Con su acción con CRIS Contra el Cáncer, Alcampo refuerza una colaboración que mantiene desde el año 2019 y que ya ha permitido destinar más de 400.000 euros a proyectos de investigación contra el cáncer infantil apoyando el desarrollo de tratamientos innovadores.