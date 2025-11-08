Esperanza de vida
¿Cuál es la edad más común de fallecimiento en tu provincia? Consulta el mapa de la longevidad
En el interior y norte de España se vive, de media, casi 10 años más que en Ceuta y Melilla o las provincias del sur de Andalucía
Patricia Martín
El grupo de longevidad del Col.legi d'Actuaris de Catalunya (CAC), profesionales que se dedican a realizar predicciones y análisis de riesgo a partir de fórmulas matemáticas y estadísticas, ha analizado los fallecimientos ocurridos en España de 1975 a 2023 y la conclusión es que en el interior del país, especialmente en algunas provincias de Castilla y León, Aragón y Galicia, se vive más, de media, que en las zonas costeras del sur de España.
En concreto, Zamora lidera el ranking de longevidad, dado que la edad promedio de fallecimiento en 2023 fue de 85 años. Le siguen de cerca Teruel y Soria, con una edad media de 84 años, y Lugo, Orense y Ávila, con 83 años de promedio.
En el lado contrario de la tabla se sitúan Ceuta y Melilla, donde la edad media de fallecimiento es casi 10 años más baja, 75 y 76 años respectivamente. Y le siguen de cerca Las Palmas (76 años), Almería (77 años) y Málaga, Cádiz, Santa Cruz de Tenerife y Huelva, con 78 años.
Este es el mapa que 'revela' a qué edad se muere, de media, en cada provincia:
Suscríbete para seguir leyendo
- Una cooperativa de viviendas en Santiago, preseleccionada al Premio Mies van der Rohe entre obras de toda Europa
- Muere una persona en Porto do Son después de chocar con un caballo
- Agotado el Bono Activa Comercio tras solo dos días en funcionamiento
- Galicia veda la pesca del salmón para la próxima temporada en todos sus ríos
- Talan sin previo aviso un histórico abeto del campo de fútbol de Conxo: 'Me han enterrado a un amigo dos veces
- As Cancelas revela al primer artista confirmado para su festival de música gratuito
- El héroe del último ascenso de la SD Compostela 'ficha' por el Deportivo
- Jornada accidentada en Santiago: dos choques en menos de media hora y un positivo en vía penal de madrugada