El San Francisco Hotel Monumento cumple veinte años en funcionamiento

San Francisco Hotel Monumento está de celebración por sus 20 años. Todo el equipo se ha reunido en uno de los espacios más emblemáticos del convento, el Patio de Cristal, escenario de numerosos eventos a lo largo de estas dos décadas.

Su excelente equipo humano, con su director Jorge San Martín al frente desde su apertura, busca en todo momento que el cliente disfrute de la mejor experiencia posible, con amabilidad, sonrisa y vocación de servicio. Este trabajo ha hecho posible que el hotel se haya consolidado como un referente en la hostelería de Galicia, por su privilegiada ubicación, en pleno casco histórico de Santiago de Compostela.

A lo largo de estos años, han sido cientos de miles de clientes los que han escogido el hotel para alojarse, celebrar eventos de empresa, bodas, actos institucionales o reunirse en familia en este edificio declarado BIC, que destacada por su historia, belleza y gastronomía.

Además, San Francisco Hotel Monumento abre sus puertas a cientos de vecinos de Santiago y comarca a lo largo de todo el año, como en las Jornadas de Cocido del Convento o en las próximas comidas y cenas de Navidad, para que se sientan orgullosos de un patrimonio histórico y cultural que está a su disposición.

El convento de San Francisco, donde todavía viven sus frailes, y su albergue Juan XXIII (único en la ciudad para el cuidado de personas sin techo), confieren a San Francisco Hotel Monumento un compromiso social único por su permanente colaboración con dicha entidad solidaria.