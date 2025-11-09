Premios Gallegos del Año 2025

Dos mujeres y tres hombres son este año las personalidades galardonadas con los premios Gallegos del Año, que otorga EL CORREO GALLEGO y que serán entregados el próximo jueves 27 de noviembre en una gala que se celebrará en la Cidade da Cultura, en Santiago.

El empresario Constantino Fernández Pico, en la categoría de Economía y Emprendimiento; la atleta Ana Peleteiro, en Cultura y Deportes; la directora científica del CIMUS, Mabel Loza, en el apartado de Ciencia e Investigación; el escritor y periodista Manuel Rivas, en Artes y Comunicación, y el empresario Emilio Pérez Nieto, en la categoría de Política y Sociedad, conforman el quinteto de nombres propios elegidos por el jurado como merecedores de unos galardones que, desde hace 33 años, reconocen el talento, la constancia y el compromiso de quienes, con su trabajo, proyectan el alma y el empuje de Galicia más allá de sus fronteras.

Desde el relanzamiento de los premios en 2023, tras la adquisición de EL CORREO GALLEGO por el grupo Prensa Ibérica, la responsabilidad de escoger cada año a cinco personalidades que, desde sus respectivas áreas, hacen de Galicia su estandarte, recae en un jurado independiente, integrado por quince figuras de referencia en distintos ámbitos de la sociedad gallega.

Durante semanas, el jurado —presidido desde 2023 por Darío Villanueva, exdirector de la Real Academia Española (RAE)— propuso candidaturas, debatió méritos y, tras un proceso de reflexión y votaciones en varias fases, alcanzó la decisión final el 24 de octubre.

Como presidente de honor del jurado repite el titular del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, mientras que el rector de la Universidad de Santiago (USC), Antonio López, vuelve a ejercer como secretario. Junto a ellos, aportaron su experiencia y criterio Rosario Álvarez, Ana Peón, Susana Pérez, José Antonio Seijas, Estrella Rodríguez, Belén Hernández, Javier Míguez, Miguel Mosteiro, Antonio Agrasar, María José Alonso, Ghaleb Jaber y Javier Gómez Noya.

En el acta que recoge el resultado de la votación final, el jurado de los premios Gallegos del Año 2025 resalta «la brillante aportación al progreso científico» de Mabel Loza, una de las grandes impulsoras de la biotecnología en Galicia y «referente inspirador para las nuevas generaciones de investigadores»..

De Constantino Fernández Pico destaca su «visión estratégica» al frente de Altia, la tecnológica que fundó en 1994 y que en la actualidad emplea a 4.000 personas en más de 10 países. El premio que otoga EL CORREO GALLEGO reconoce, como subraya el jurado, su decisiva contribución para «situar a Galicia en el mapa tecnológico europeo».

El galardón a Ana Peleteiro, que llega un año después de su regreso a Galicia, se otorga a «una de las deportistas más destacadas de su generación», que este 2025 volvió a dar muestras de su excepcionalidad con el Oro en triple salto en el campeonato europeo y el Bronce en el mundial. La única medallista olímpica del atletismo gallego —Bronce en Tokio 2020—, es también, como recuerda el jurado, un «modelo social» fuera de las pistas por su defensa de la diversidad y la igualdad.

La prosa poética y profundamente humana de Manuel Rivas, y su compromiso con la lengua y la memoria, lo hacen merecedor del premio en Artes y Comunicación. «Símbolo vivo del talento de Galicia», el escritor y periodista destaca también por su activismo cultural y medioambiental, lo que refuerza su papel como intelectual comprometido con la sociedad.

El premio Gallego del Año le llega a Emilio Pérez Nieto apenas cinco meses después de recoger la Medalla Castelao, uno de los más importantes reconocimientos que otorga el Gobierno gallego, por su aportación al tejido productivo de la comunidad al frente del grupo Pérez Rumbao. A su capacidad de liderazgo, el jurado suma «su contribución a la proyección de Galicia como tierra de talento y emprendimiento».

Los galardonados en la 33ª edición de los premios Gallegos del Año pasan a engrosar una selecta lista de personalidades en la que desde 2023 figuran la empresaria Carmen Lence, las poetas Chus Pato y Yolanda Castaño, el antropólogo Felipe Criado, el cirujano Diego González, la futbolista Tere Abelleira, el chef Javier Olleros, la médica y triatleta Susana Rodríguez Gacio, el catedrático de Ciencias de la Computación Senén Barro y la farmacéutica María Jesús Lamas.

Economía y Emprendimiento: Constantino Fernández

El jurado de los premios Gallegos del Año distingue al empresario Constantino Fernández Pico (A Coruña, 1966), presidente y fundador de Altia, por «representar de forma ejemplar el talento, la visión estratégica y el compromiso con Galicia que definen a los grandes líderes empresariales». Bajo su impulso y a lo largo de sus más de 30 años de existencia, Altia ha pasado de ser una empresa gallega de base tecnológica a convertirse en un referente nacional e internacional en servicios digitales, cotizando en el mercado bursátil y generando 4.000 empleos altamente cualificados en distintas comunidades y países. Su «apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la competitividad global desde el arraigo local ha contribuido decisivamente a situar a Galicia en el mapa tecnológico europeo».

Cultura y Deportes: Ana Peleteiro

La atleta Ana Peleteiro (Ribeira, 1995), orgullo de Galicia y referente indiscutible del deporte español, «encarna con su trayectoria los valores del esfuerzo, la superación y la resiliencia». Su histórica medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a la que ha sumado nuevos éxitos en campeonatos europeos y mundiales, como el Oro en triple salto en el Europeo este mismo año, la consolidan, a juicio del jurado, como «una de las deportistas más destacadas de su generación». Su regreso a la élite tras su maternidad ha sido un ejemplo inspirador de determinación, así como su defensa de la igualdad y la diversidad, que la convierten en «un modelo social más allá de las pistas» y contribuye, con cada salto, a proyectar el nombre de Galicia más allá de nuestras fronteras.

Ciencia e Investigación: Mabel Loza

El jurado distingue a Mabel Loza (Tapia de Casariego, 1961) por «su brillante aportación al progreso científico como una de las principales impulsoras de la biotecnología en Galicia y referente inspirador para las futuras generaciones de investigadores gallegos». Bajo su dirección, el CIMUS (Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas) de la Universidade de Santiago ha alcanzado en 2025 un «hito clave»: ser distinguido con la acreditación como Unidad de Excelencia María de Maeztu, por su impacto científico y liderazgo internacional. Un logro que la catedrática de Farmacología suma a su labor al frente del grupo de investigación BioFarma, con una fecunda experiencia en el descubrimiento temprano de fármacos.

Artes y Comunicación: Manuel Rivas

El escritor y periodista Manuel Rivas (A Coruña, 1957) es, como subraya el acta del jurado, «una de las figuras más destacadas y comprometidas de la cultura gallega y española, símbolo vivo del talento de nuestra tierra». En 2024, fue reconocido con el Premio Nacional de las Letras Españolas, un galardón que distingue no solo la calidad excepcional de su obra, sino también su trayectoria coherente y versátil marcada por la sensibilidad y la defensa de la memoria histórica y de la lengua gallega. Autor de títulos fundamentales como O lapis do carpinteiro o Todo é silencio, Rivas «ha sabido construir, a través de una prosa poética y profundamente humana, un puente entre Galicia y el mundo, convirtiéndose en embajador de una identidad cultural abierta, crítica y solidaria».

Política y Sociedad: Emilio Pérez Nieto

Emilio Pérez Nieto (Ourense, 1942) es «una de las figuras más representativas del liderazgo empresarial gallego contemporáneo». Su visión, compromiso y capacidad de generar valor sostenible han sido determinantes en la consolidación y crecimiento del Grupo Pérez Rumbao, una de las compañías familiares más sólidas e innovadoras del noroeste español. Hoy, el grupo que comenzó a dirigir con solo 23 años es líder en el sector de la automoción en Galicia, con 50 compañías, más de 60 talleres y 1.900 empleados. Con este reconocimiento, el jurado de los premios Gallegos del Año pone en valor «no solo su capacidad de liderazgo, sino también su contribución al fortalecimiento del tejido empresarial gallego y a la proyección de Galicia como tierra de talento y emprendimiento».