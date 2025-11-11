Un atunero vasco repele un intento de asalto pirata en aguas del océano Índico

Un atunero de Bermeo (Bizkaia) se vio obligado hace unos días a activar sus protocolos de seguridad y efectuar disparos de advertencia para repeler un intento de ataque pirata cuando faenaba en aguas internacionales del océano Índico.

Según ha informado este martes el grupo Albacora, un buque de su propiedad, el atunero congelador 'Intertuna tres', sufrió el incidente el pasado 2 de noviembre sobre las 17:45 horas (hora local), cuando "fue interceptado" por una embarcación rápida tripulada por cuatro personas.

Los ocupantes se identificaron como piratas, según la armadora bermeana, que ha indicado que también se detectó en las cercanías la presencia de un 'dhow' (embarcación típica de la zona), que "podría haber actuado como nave nodriza".

Ante la amenaza, la tripulación del buque activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos y ejecutó "maniobras evasivas y de protección" que permitieron neutralizar el intento de abordaje sin que se produjeran daños personales ni materiales.

En la actualidad, el 'Intertuna tres' continúa su actividad "con total normalidad y todos sus tripulantes se encuentran en perfecto estado", según la empresa.

El grupo Albacora ha señalado que el incidente fue inmediatamente comunicado a las autoridades competentes, con las que mantiene "estrecha colaboración".

La empresa ha agradecido las muestras de apoyo que ha recibido tras lo ocurrido y ha reiterado su compromiso con la seguridad de sus tripulaciones y de las operaciones que desarrolla.