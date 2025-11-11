La borrasca Claudia pone en alerta a Galicia: vientos de más de 100 Km/h y fuertes lluvias que se intensifican esta noche

La borrasca Claudia que azota Galicia este martes ya ha dejado ráfagas de viento de 114,6 kilómetros por hora en el municipio coruñés de Vimianzo. Por encima de 100 kilómetros por hora también se registran vientos en Viveiro (Lugo), con 105 kilómetros por hora, y Cedeira (A Coruña), con 100 kilómetros por hora. La alerta amarilla está activa en gran parte de la comunidad por vientos y lluvias fuertes, que serán generalizadas en la franja atlántica y se intensificarán durante la madrugada del miércoles.

La máxima de lluvia acumulada se ha dado hasta el momento en Ponte Caldelas (Ourense), con 17 litros por metro cuadrado. De hecho, la Xunta activó ayer el plan especial para el riesgo de inundaciones (Inungal) en fase de preemergencia por las precipitaciones previstas, dado que se prevén acumulaciones de más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, principalmente en las provincias de Pontevedra y A Coruña durante el martes y el miércoles.

Bo día! Comezamos este martes baixo a influencia da borrasca #Claudia, polo que teremos:



▪️ Na metade oeste🌦️, no resto os ceos🌥️⛅️

▪️ O vento do sur irá gañando forza en toda #Galicia⬆️

▪️ As temperaturas con valores suaves en xeral📈 pic.twitter.com/RCLW7PHMy0 — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) November 11, 2025

También hay una alerta naranja en el mar, con olas de más de 6 metros en las boyas de Sisargas y cabo Silleiro en la mañana de este 11 de noviembre.

No obstante, las temperaturas son suaves en esta jornada de alertas, con máximas de casi 19 grados en Ribadeo (Lugo), a las 8,20 horas de la mañana. Estas son las temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

Santiago: 14°C 16°C

A Coruña: 15°C 18°C

Vigo: 15°C 18°C

Lugo: 12°C 16°C

Ferrol: 14°C 18°C

Pontevedra: 15° 18°C

Ourense: 13°C 18°C