El investigador y jefe de Oncología del CHUS Rafael López, Premio Ourensanía 2025
El doctor recibió ayer el galardón por "convertir a Galicia en un referente en la lucha contra el cáncer", y afirmó en su discurso que "la ciencia no es un lujo, por eso hay que apoyar la investigación"
M. J. Álvarez
"La investigación y la innovación son el único camino" para mejorar la vida de la personas, porque "la ciencia es una necesidad, no un lujo, por eso hay que apostar por la investigación", declaró ayer Rafael López (Vilamartín de Valdeorras, 1959), jefe del Servicio de Oncología del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, al recibir en el Teatro Principal de Ourense el premio Ourensanía 2025 que otorga la Diputación Provincial y que le fue concedido como reconocimiento a su carrera ejemplar como médico e investigador en la lucha contra el cáncer, unidos a su "profunda y constante vinculación con la provincia".
El presidente de la Diputación, Luis Menor, subrayó que Rafael López recibe este premio como "reconocimiento por su valía y el orgullo que profesa a sus orígenes", porque "no perdiste la esencia de quién eres", y por ser un profesional de la medicina "cuyo único y principal motor es salvar vidas y no buscar reconocimientos". Sobre la carrera profesional del premiado, Luis Menor afirmó que seguirá siendo "protagonista en la historia de muchas personas y en la historia de muchos avances clínicos que, estoy seguro, están por llegar".
Así, dijo, Rafael López "encarna la esencia de este galardón porque sentimos orgullo, como pueblo, de contar con un ourensano que rescata vidas desde la investigación médica". Una labor que ejerce desde Santiago, pero con las "puertas siempre abiertas a los ourensanos que lo precisen".
"A Ourense lo llevo en el corazón"
El homenajeado, tras recibir la escultura de bronce del artista Xosé Cid, símbolo del Premio Ourensanía 2025, agradeció la posibilidad de "volver a mirar a mi tierra con el corazón en la mano, con emoción y también con algo de tristeza por los incendios" de este verano en la provincia.
Hizo mención a sus padres, de quienes aprendió "el valor del esfuerzo y de que la tierra que da frutos si se cuida, se respeta y se ama". También recurrió a Otero Pedrayo para referirse a Galicia como esa "patria que se lleva en el alma" mientras que "a Ourense, lo llevo en el corazón", pues para él esta tierra es "una forma de estar en el mundo, una identidad que nos acompaña allí donde vayamos".
Cada avance contra el cáncer, cada investigación, cada logro, "lleva consigo el orgullo de representar a esta provincia", añadió el premiado, que tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeras y compañeros "que compartieron conmigo ideas, esfuerzos, noches sin dormir, ilusiones y también decepciones".
