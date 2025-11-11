Santiago de Compostela volverá a rugir el 15 de noviembre con una nueva edición de Solo Flow Freestyle, el espectáculo de acrobacias en motos de cross que deja boquiabierto a los espectadores por su fusión de riesgo, acción y adrenalina y que, para esta ocasión, tal y como cuenta su organizador, Edgar Torronteras, «traerá cosas nuevas para garantizar un show increíble».

Los pilotos realizan piruetas de alto riesgo.

El público podrá presenciar dos horas y media inolvidables marcadas por piruetas imposibles, el calor de los lanzallamas, una producción de sonido de primer nivel y el talento de leyendas y nuevas promesas de esta disciplina, como el propio Torronteras, pionero, figura histórica del freestyle y promotor del evento; Maikel Melero, cinco veces campeón del mundo de FMX; José Mincha, piloto revelación del freestyle; Rocky Florensa, Víctor Córdoba, Mario Lucas, Javi Jabato y Unai Aguilo.

«La unión de todos los elementos entre sí crea mucha magia. Es un evento agresivo y espectacular que hace que la gente se vuelva loca desde el minuto uno. Como suelo decir, es un cóctel molotov. Hay que verlo con tus propios ojos para describirlo», explica el maestro del freestyle.

Al subirse a las motos y encarar las rampas, los especialistas se exponen a múltiples peligros para desafiar las leyes de la gravedad. «Hay que estar muy concentrados para no fallar, desde que arrancas te estás jugando la vida en cada segundo», explica Edgar, el cual adelanta que «llegaremos con trucos sorpresas que dejarán estupefactos al público».

Los profesionales pondrán al límite sus habilidades con hazañas inimaginables como saltos dobles mortales, mortales hacia delante y atrás y trucos de recto. Todo esto sobre dos ruedas.

Los promotores del evento tienen claro que el objetivo principal es hacerse notar cada vez más. De esta manera, esperan superar con creces la expectación que ya causaron el año pasado en el Multiusos Fontes do Sar. «Nuestra intención es ir in crescendo y meter en la sartén un nivel o veinte más», explica el motorista.

Los interesados pueden adquirir entradas a través de la página web www.soloflowfreestyle.com y los establecimientos Enxuro, Ángel Leirós Motos y Accesorios Frami Off Road.