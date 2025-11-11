Igualdad
Las pulseras antimaltrato registran una nueva incidencia que obliga al Gobierno a activar "el protocolo de protección a las víctimas"
Igualdad ha avisado a las víctimas y a las fuerzas y cuerpos de seguridad, de forma que se "ha garantizado la protección" durante el fallo del sistema, según el ministerio dirigido por Ana Redondo
Patricia Martín
Las pulseras antimaltrato han vuelto a sufrir este martes una nueva incidencia, hasta el punto de que los ministerios de Igualdad e Interior han activado el "protocolo de protección a las víctimas" usuarias de este dispositivo de control telemático de agresores, en contextos de violencia de género o violencia sexual.
"Tras tener constancia de la incidencia en la jornada de hoy, se ha activado de inmediato el protocolo previsto ante este tipo de acontecimientos, avisando tanto a todas las víctimas que cuentan con este dispositivo, como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de forma que se garantizara la protección de las víctimas", ha informado Igualdad en un comunicado.
A esta actuación se suma que los servicios de emergencia, el llamado botón del pánico, los de recepción y emisión de llamadas y las alertas por proximidad por Bluetooth "se han mantenido operativos en todo momento", según el ministerio capitaneado por Ana Redondo.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, han estado en contacto con la UTE Vodafone-Securitas, responsable del servicio, "para conocer de primera mano la evolución de la incidencia", añade el comunicado.
El problema ha sido causado por un enrutador que distribuye a las diferentes plataformas los mensajes en función de la alerta. Según Igualdad, alrededor del 10% de estos mensajes generan incidencias recurrentes que provocan una sobrecarga del sistema. Igualdad asegura, no obstante, que este fallo ya está en proceso de "recuperar la normalidad".
- Una bodega gallega se cuela entre las 100 mejores del mundo para visitar
- El peaje Santiago-Vigo pasará de 12,5 euros desde enero y hasta a A Coruña costará 8,8
- Crónica social compostelana | El Secreto de San Lázaro: desayunos, vinos y cócteles con alma compostelana
- Una bañense con cáncer a los 43 años logra más de 42.000 firmas para que adelanten el cribado
- Urovesa entregará en 2026 los primeros prototipos del blindado VERT destinados al Ejército
- Entra en vigor el encierro de aves de corral en 40 concellos por la gripe aviar
- Santiago calienta motores para el 'As Cancelas Music Fest' con Nena Daconte, Cepeda, Ortiga y Menta Poleo
- Vuelca un coche en la AG-56 a la salida de la autopista en Santiago