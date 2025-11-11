La Xunta avisa de un «importante número» de errores en pulseras antimaltrato en Galicia
Igualdad activa el protocolo de protección a las víctimas tras sufrir un nuevo fallo del sistema
Patricia Martín
Las pulseras antimaltrato han vuelto a sufrir una incidencia que este martes obligó al Ministerio de Igualdad a activar el «protocolo de protección a las víctimas» usuarias de los dispositivos de control telemático de agresores. «Tras tener constancia de la incidencia en la jornada, se ha activado de inmediato el protocolo previsto ante este tipo de acontecimientos, avisando tanto a todas las víctimas que cuentan con este dispositivo, como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de forma que se garantizará la protección de las víctimas», informó Igualdad en un comunicado.
Asimismo, el ministerio dirigido por Ana Redondo aclaró que el llamado botón del pánico, así como los servicios de recepción y emisión de llamadas y las alertas por proximidad por Bluetooth «se han mantenido operativas en todo momento».
El problema ha sido causado por un enrutador que distribuye a las diferentes plataformas los mensajes en función de la alerta, es decir, si el sistema se activa porque el maltratador entra en una zona de exclusión cercana a la víctima, manipula el aparato, este se queda sin batería, etc. Según Igualdad, alrededor del 10% de los mensajes que pasan por el enrutador generaron, desde la mañana de ayer, incidencias recurrentes que han provocado una sobrecarga del sistema. Los mensajes no se leían adecuadamente.
La ministra de Igualdad y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, estuvieron en contacto con la UTE Vodafone-Securitas, responsable del servicio, «para conocer de primera mano la evolución de la incidencia», se añadía en el comunicado.
Impacto en Galicia
Los fallos en las pulseras, según ha confirmado la Xunta este martes, también tuvieron lugar en Galicia. «A Xunta tivo constancia de que se están producindo fallos nos dispositivos de control telemático do sistema Cometa, o que utiliza o Goberno central para a protección das vítimas de violencia de xénero. Nos dispositivos dun importante número de vítimas en Galicia aparece unha mensaxe de alerta que di: ‘Comunicación no disponible, comunicación indisponible’», señaló en un comunicado remitido a los medios de comunicación el Ejecutivo autonómico, que se ofreció a ayudar a las personas afectadas por lo que considera «un novo erro inadmisible do Goberno central».
«Por desgraza, chove sobre mollado. Despois do último apagón que motivou a desprotección de moitas mulleres en situación de risco, o sistema volve fallar. Estamos ante unha mostra máis da irresponsabilidade do Executivo central na protección das mulleres vítimas de violencia de xénero», denuncian desde San Caetano al mismo tiempo que recuerdan que la Xunta lleva tiempo denunciando «a pasividade do Goberno central ante as reiteradas demandas para mellorar o sistema Viogen e reforzar a presencia policial».
