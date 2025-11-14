La Aemet activa la alerta roja por fuertes lluvias en el norte de Cáceres, Sistema Central y sur de Ávila

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido en la noche de este jueves un aviso rojo de "peligro extraordinario" por la acumulación de precipitaciones de más de 120 milímetros en doce horas en zonas del norte de Cáceres, el Sistema Central y el sur de Ávila.

El organismo estatal ha pedido a la ciudadanía que, ante la situación de "riesgo extremo", evite cauces y zonas inundables, además de seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Los avisos rojos estarán en vigor hasta las 05.59 horas de este viernes 14 de noviembre.

Ávila en situación 2 de emergencia

Desde la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León han enviado --en torno a las 23.30 horas-- un mensaje a través del sistema 'ES-Alert' a la zona sur de Ávila para avisar de la previsión de fuertes lluvias en las próximas horas, donde piden extremar precauciones y evitar desplazamientos.

Además, la carretera AV-P-537 en Navalonguilla (Ávila) ha sido cortada, a la altura del puente de las Aceñas, por el volumen de agua que circula por la zona y las lluvias torrenciales que siguen produciéndose, según ha trasladado la Diputación de Ávila.

Por su parte, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández, ha declarado a las 23.49 horas la situación 2 de emergencia prevista en el Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones (Inuncyl) en la provincia de Ávila sobre la base de las predicciones metereológicas, la información hidrológica y la situación de presas y embalses.

Asimismo, se ha constituido el CECOPI. El Ayuntamiento de Ávila todavía no ha anunciado la repaertura al público de los parques de S. Antonio, Rastro, Recreo, El Soto, S. Roque, parque de los patos y La Viña, que se cerraron ayer por las fuertes rachas de viento; recomendando evitar zonas arboladas y cornisas y retirar elementos de balcones y ventanas que pudiesen caer a la calle.

Riesgo extremo en el corte de Cáceres

En el caso de Extremadura, el Centro Coordinador de Emergencias 112 ha alertado de riesgo extremo por lluvias en el norte de la provincia de Cáceres, y alerta amarilla para el resto de la comunidad; ambas hasta las 6.00 horas de este viernes.

Ante ello, la Junta de Extremadura ha activado a las 23.15 horas de este jueves la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para Extremadura (INUNCAEX) en situación operativa 1 en las comarcas del norte de la provincia de Cáceres.

También se ha procedido al envío de la alerta ES-Alert a la población afectada y se ha informado a alcaldes, equipos de intervención y a todos los coordinadores de Protección Civil.

Está prevista una primera reunión del CECOP del Plan INUNCAEX a las 00.30 horas de este viernes.

Sánchez pide "mucha precaución"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "mucha precaución" tras el aviso rojo de "peligro extraordinario" emitido en la noche de este jueves por la Aemet debido a la acumulación de precipitaciones en zonas del norte de Cáceres, el Sistema Central y el sur de Ávila.

"Estamos muy pendientes de las intensas lluvias en las provincias de Ávila, Cáceres y en el Sistema Central (...) Mucha precaución", ha expresado el jefe del Ejecutivo a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press; recomendando también a la población afectada evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.