Luis Tosar, protagonista del nuevo anuncio de ‘Vivamos como galegos’

Galicia es una tierra con su propia esencia y así lo remarca el actor Luis Tosar –protagonista de éxitos como Celda 211, Mientras duermes y Quien a hierro mata– en el segundo capítulo de la nueva serie navideña de Gadis, Vivamos como galegos. Una campaña que celebra la esencia única de Galicia y sus particularidades.

En poco más de tres minutos, la cadena de supermercados logra expresar, desde una cafetería de A Coruña, la forma de ser de los gallegos y de su tierra: unos paisajes incomparables, gente inigualable, una gastronomía que enamora a hasta el paladar más exigente y una gran historia.

El anuncio, que esta ambientado en un bar con sus mesas llenas, comienza con un grupo de amigos que celebra que «todo Hollywood está aquí», nombrando a actores internacionales que eligieron Galicia, como Richard Geere, Henry Cavill o el arquitecto británico David Chipperfield.

Acto seguido, los comensales comienzan a hablar entre ellos, preguntándose cuál es el encanto de Galicia y por qué llama la atención. ¿Por qué será? «A nosa forma de vida? O mar? O papeo?», se preguntan.

Y es entonces cuando aparece Luis Tosar y toma la palabra: «Ninguén leva a contraria coma nós. Dille a un galego que non. Has de ver como se rebelan as forzas cósmicas».

«Que nos preguntan? Non contestamos. Se contestamos? Preguntamos. Sempre foi así, desde o Pleistoceno», prosigue Tosar.

En ese momento, el actor es capaz de captar la atención de todos los presentes en la cafetería para recordar por qué Galicia tiene su propia forma de ser: pequeños pueblos con grandes orquestas, rías enrevesadas y un sol que en verano resiste a marcharse. «Sigamos levándolle a contraria a todos. Desfrutemos desta hora máis e vivamos como galegos», termina animando a todos Tosar.