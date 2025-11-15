Activado el nivel 1 de emergencia en Huelva tras las incidencias de la borrasca Claudia

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha elevado este sábado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el riesgo de Inundaciones, en la provincia de Huelva debido al número elevado de incidencias registradas por el paso de la borrasca 'Claudia'.

A través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el consejero ha pedido prudencia y precaución en Andalucía ante los avisos por lluvia y viento que ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por lo que ha insistido a la población en que se sigan las indicaciones del 112.

Por su parte, los Bomberos del Consorcio Provincial de Huelva ha indicado en un comunicado que la borrasca que desde la madrugada afecta a la provincia de Huelva está provocando numerosas incidencias por anegaciones, caída de árboles y acumulación de agua en distintos puntos del territorio. Por ello, lso bomberos mantienen desplegados a 37 efectivos que trabajan de manera coordinada desde los parques de Ayamonte, Punta Umbría, San Juan del Puerto, Almonte, Valverde del Camino, Jabugo y Riotinto, atendiendo los avisos que se están produciendo a causa de las intensas precipitaciones.

En concreto, en la tarde de este sábado, los bomberos han rescatado a una mujer en la avenida Cristóbal Colón de Nuevo Portil, cuyo vehículo había quedado parcialmente cubierto por el agua, que cubría las ruedas del coche. Los bomberos han intervenido rápidamente para ayudarla a salir del coche, en una operación que se desarrolló sin dificultad.

Asimismo, se han registrado otras incidencias en diferentes municipios, como son en Corrales, por el desprendimiento de una chapa metálica en una parada de autobús; en El Rompido, por anegaciones en algunas viviendas, y también se están realizando labores de retirada de árboles caídos en zonas rurales del entorno de Pinos de Valverde.

Bajo este contexto, el Consorcio mantiene activos todos sus parques y continúa actuando allí donde se le necesita, en permanente coordinación con el resto de servicios de emergencias.

Entre otras de las incidencias registradas, un barranco se ha desbordado este sábado en la localidad de Nerva (Huelva) debido a las fuertes precipitaciones que están inrrumpiendo en la provincia durante esta jornada, donde la Aemet ha activado el aviso naranja.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el aviso sobre este incidente ha ocurrido sobre las 16,30 horas de la tarde, en el que se alertaba del desbordamiento de un barranco cerca de la avenida de Andalucía, en la localidad de Nerva.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Policía Local, Guardia Civil y bomberos avisados por la sala coordinadora, quienes además, han indicado que no consta de la presencia de personas heridas o atrapadas, aunque consta de la presencia de inundaciones por la entrada de agua en algunos garajes y el aumento del nivel en un arroyo cercano.

Asimismo, el Ayuntamiento de Minas de Riotinto ha trasladado a través de sus redes sociales, consultadas por esta agencia, que ruega a todos los vecinos extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios tras las intensas lluvias que han afectado a la localidad durante la tarde del sábado.

Según ha detallado, las precipitaciones registradas en las últimas horas han provocado inundaciones en distintas calles y zonas bajas, así como acumulación de agua en la vía pública y dificultades en el tráfico. Desde primera hora de la tarde, los efectivos de Emergencias y Protección Civil trabajan para restablecer la normalidad, atender incidencias y garantizar la seguridad de la población.

Por otro lado, el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre ha precisado también en sus redes sociales que, debido a las intensas lluvias registradas, el Camino de las Bodegas presenta algunos tramos anegados. Además, la carretera San Bartolomé-Castillejos se encuentra cortada por la Guardia Civil, y la carretera hacia Alosno presenta balsas de agua en varios puntos. Es por ello que el Consistorio ha solicitado a la ciudadanía extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y circular con la máxima prudencia.

En cuanto al municipio de Cartaya, el alcalde de la localidad, Manuel Barroso, ha informado de que varias carreteras se encuentran cortadas por el paso de este fenómeno meteorológico, además de pedir precaución y prudencia a la población. Además de los municipios onubenses, la capital de Huelva también está sufriendo inundaciones en sus calles debido a la gran acumulación de agua tras las fuertes lluvias.