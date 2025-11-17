La IX edición de los Premios Woman Madame Figaro vuelve a celebrar el talento y la excelencia femenina

Un año más, Woman Madame Figaro ha celebrado su esperada gala anual en el Real Casino de Madrid. Este evento que pone en valor el talento, la dedicación y el compromiso de personas que trabajan para enriquecer la sociedad en todos los ámbitos e inspiran a miles de mujeres en España con su labor, dedicación y empeño en todo lo que se proponen. Con esta gala, la revista, que pertenece al grupo editorial Prensa Ibérica, reconoce a quienes destacan por su creatividad, ingenio y excelencia en sectores como el lujo, la moda, el arte, la ciencia y el deporte, celebrando y dando visibilidad a referentes extraordinarios.

La gala fue presentada por Nieves Álvarez, modelo y presentadora de televisión, y contó con la actuación del fenómeno musical de Broadway, WICKED, El Musical. La velada continuó con el discurso de bienvenida de Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica y editora de la revista, quien destacó: “El nuevo protagonismo femenino ha contribuido estos años a cambiar mentalidades. Hoy, la mujer no solo participa; también decide, lidera, impulsa y transforma, como se encargan de recordar cada año estos premios, que identifican el talento de personalidades cuyos valores encajan en la filosofía de la revista Woman. La presencia de mujeres en todas las esferas de la vida y el éxito con que ellas se desenvuelven demuestra que la igualdad no es un privilegio sino una condición esencial para hacer justicia y para que las sociedades progresen. La igualdad nos incumbe a todos. Todos somos hijos, padres, hermanos o familiares de hombres y mujeres. Y educar en igualdad es clave para alumbrar una sociedad moderna en la que hombres y mujeres convivan sin discriminaciones y con las mismas oportunidades” y además continuó: “Woman es un magnífico escaparate del mundo de la moda de alta gama, la belleza y el estilo de vida. Y es una fuente inagotable de ideas e inspiración para la mujer de hoy”.

Los premiados de esta edición fueron:

-Aitana Sánchez-Gijón, Premio Actriz.

-Cristina Oria, Premio Gastro.

-Sara García, Premio Ciencia.

-Gioseppo, Premio Marca España, recogido por Germán Navarro; CEO de Gioseppo.

-Carolina Marín, Premio Deporte.

-María Luisa Gutiérrez, Productora de Bowfinger International Pictures, Premio Cine, por éxitos de taquilla como la saga Padre no hay más que uno y la triunfadora de los Goya La infiltrada.

-Pablo Alborán, Premio Música.

-Maite Casademunt, presidenta y directora creativa de Lola Casademunt, Premio Woman Business.

Entre los momentos más destacados de la noche fue el reconocimiento a Nieves Álvarez, Laura Sánchez, Verónica Blume y Helen Svedin como ganadoras del Premio Especial nº 400, el galardón más importante de la velada. Estas referentes de la moda que, con su talento y trayectoria, han inspirado a generaciones de mujeres y siguen dejando una huella imborrable en la pasarela y más allá.

En palabras de Mayka Sánchez, directora de la revista: “Hace 10 años empezamos a celebrar los Premios Woman para personificar en un evento la esencia de nuestra línea editorial: dar voz a personas inspiradoras y a representantes del mundo de la moda. En esta edición, además, hemos tenido un especial, pues la revista en la que recogeremos la gala, el ejemplar de enero será la número 400, y que ha sido para 4 modelos icónicas: Nieves Álvarez, Laura Sánchez, Verónica Blume y Helen Svedin”.

La ceremonia, marcada por la elegancia y el glamour, reunió a personalidades como Antonia Dell’Atte, Mónica Cruz, Eugenia Osborne, Ana Guerra, Marta Pombo, Alexandra Pereira, Pino Montesdeoca, Soraya, Ana Locking, Eduardo Navarrete, Esmeralda Moya, Jorge Redondo o Isabelle Junot, entre otros, así como a autoridades como Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible; Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y Cuca Gamarra, vicesecretaria del Partido Popular, convirtiendo la noche en un auténtico punto de encuentro para referentes del panorama social y cultural nacional.

Para completar la experiencia de la noche, varias celebrities y premiadas fueron maquilladas por Bobbi Brown y peinadas por Arkhé Cosmetics, que las preparó para brillar durante toda la ceremonia. Asimismo, la gala contó con la colaboración de destacados patrocinadores como Iberdrola, Hyundai, IQOS, Nordés, Arkhe Cosmetics, Castilla-La Mancha, Turismo de Omán e Iberia Express, cuyas activaciones contribuyeron a enriquecer la experiencia de los invitados:

-Hyundai, coche oficial de los premios, fue el encargado de trasladar a algunas premiadas y a personalidades VIP hasta la gala. Además, se expuso el nuevo Hyundai Inster, convirtiéndolo en uno de los grandes atractivos visuales de la noche.

-Turismo de Omán ofreció un espacio inmersivo presidido por una tatuadora de henna omaní, acercando la artesanía y tradición del país a los invitados.

-En el espacio de Iberia Express, los invitados pudieron enviar postales de los destinos a los que vuela la aerolínea a sus seres queridos y participar en el sorteo de un viaje.

-Castilla-La Mancha creó un ambiente de relax inspirado en los campos de lavanda, completado con un sorteo de una experiencia de turismo en la región.

-Arkhé Cosmetics habilitó una zona única donde los invitados probaron su línea exclusiva de productos a través de un taller aromático, y se fotografiaron ante el emblemático espejo Arkhé.

-Nordés ofreció una barra con cócteles especialmente diseñados para la ocasión.

Además, para esta ocasión, en exclusiva, el Real Casino de Madrid lució una cuidada decoración floral de Ferini Estudio Floral. El hilo conductor fue la creación de distintas formas y volúmenes a partir de agrupaciones de hortensias en varias tonalidades, combinadas con conjuntos de cerámica y terracota. También, los asistentes disfrutaron de un catering exclusivo servido por el chef Paco Roncero, al que se sumaron dos cortadores de jamón de Cinco Jotas y caviar de Riofrío, mientras que el momento fiesta estuvo amenizado por el DJ Jorge Bárcenas, poniendo el broche final a una velada dedicada al talento y a la inspiración

Woman Madame Figaro pertenece a la editorial Prensa Ibérica, grupo de comunicación nacional con 27 periódicos impresos y digitales presentes en 11 comunidades autónomas y con una quincena de revistas.