Los desguaces 'digerirán' los 120.000 coches de la dana más de un año después de la riada

Más de un año después de que la dana se llevara por delante 120.000 coches, los desguaces se encuentran ya a pleno funcionamiento en busca de 'digerir' por completo los restos automovilísticos de la catástrofe. Un proceso que se ha acelerado en las últimas semanas, aunque la previsión es que no esté acabado hasta el primer trimestre del próximo año. O lo que es lo mismo, que el tratamiento de todos esos vehículos -considerados ya como residuos, un paso previo para que puedan ser descontaminados en los Centros Autorizados de Tratamiento (CAT)- se completará, como mínimo, 14 meses después de la riada.

Son los plazos que estima el director técnico de la patronal que aglutina a más de 60 de estas instalaciones en la Comunitat Valenciana (Adecova), Pere Anrubia, quien señala al pasado 3 de octubre como una fecha determinante dentro de las distintas fases que ha vivido el tratamiento de estos coches desde el 29-O. No en vano, tras amontonarse primero en campas improvisadas en los municipios afectados, durante el mes de marzo se completó el traslado de todos esos vehículos tanto a desguaces valencianos como de otros puntos de España. Sin ir más lejos, en el caso de las instalaciones de la Comunitat, Anrubia recuerda que el Consell amplió en verano el permiso especial dado a los CAT para poder utilizar zonas aledañas a sus centros para 'almacenar' esos vehículos dañados.

Cambio por una resolución

Sin embargo, el hecho de que los vehículos estuvieran físicamente en estos centros no significaba que se pudieran empezar a desguazar. Para ello se necesitaba que previamente se tramitara la baja definitiva de ese vehículo ante la Dirección General de Tráfico (DGT), un paso que permitía que ese coche pasara a ser considerado como un residuo y, con ello, los CAT ya tenían luz verde para trabajar. Una situación que finalmente se ha acelerado en las últimas semanas.

El motivo es que el citado 3 de octubre la propia DGT lanzó una resolución que autorizaba textualmente a que "la situación administrativa de aquellos vehículos en situación de baja temporal dana en el Registro de Vehículos" que hubieran sido "peritados y declarados pérdida total o parcial por el Consorcio de Compensación de Seguros", pasaba a ser de "baja definitiva con fecha efecto el 27 de octubre de 2025". Una decisión -que se podía, eso sí, recurrir en el plazo de un mes- que ha derivado en que en estas semanas "haya habido bajas masivas de vehículos en la DGT", asegura al respecto Anrubia. Una aceleración en ese ritmo que ha venido marcada por que "todos los vehículos de la dana están ya bajo la custodia de un CAT", añade.

Repunte "considerable"

Aunque no tiene datos oficiales de bajas definitivas -la DGT los emite con mínimo un mes de desfase-, el director técnico de Adecova sí destaca que el repunte ha sido "considerable" y que "ahora se trata de ir descontaminándolos". Un procedimiento que tiene que hacerse, como máximo, antes de finales de abril de 2026, aunque "prevemos que antes de esa fecha estará". "A lo largo del primer trimestre es cuando prevemos que esté 'digerido'", recalca sobre un procedimiento que pondrá un cierre definitivo a una de las miles de aristas de la dana todavía pendientes de completarse.