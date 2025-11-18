"Tendremos que aprender a convivir con la gripe aviar"

El veterinario gallego Carlos Folgar, con más de dos décadas de experiencia en sanidad animal es directivo de la Asociación de veterinarios funcionarios de Galicia (Asvef). Analiza la situación de la gripe aviar, los riesgos para los corrales domésticos y la importancia de extremar la vigilancia sin generar psicosis. También, por qué la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz.

—Galicia nunca ha registrado gripe aviar en granjas, aunque en España se han tenido que sacrificar ya más de 2,5 millones de aves.

En Galicia no ha habido nunca ningún positivo en aves de corral. Los casos que se registraron corresponden siempre a aves silvestres. Suelen aparecer tras temporales o en periodos de migración, cuando llegan debilitadas y acaban muriendo en la costa; algunos de esos cadáveres, al analizarlos, dan positivo al virus.

—Tenemos unas semanas por delante de riesgo, a causa de la mayor migración de aves.

Las migraciones y los temporales son momentos en los que las aves se desplazan o sufren más estrés y aparecen más cadáveres. Antes las rutas migratorias eran muy estables, pero con la variabilidad climática empiezan antes y terminan después. En España, la ruta que pasa por el centro hacia Doñana es la más arriesgada. Galicia está en la vía atlántica y tiene menos presión vírica, aunque eso puede cambiar.

—¿Qué síntomas deben preocupar a un propietario de gallinas?

Lo que realmente debe alertar es una mortalidad rápida y elevada. Si en un corral de 10 o 15 aves se mueren cinco o más en dos días o tres días, eso es sospechoso. Las gallinas se quedan como catatónicas, dejan de comer y se mueren en horas. Una gallina muerta aislada, o dos que fallecen con varios días de diferencia, son una situación normal y puede ser por parásitos o infecciones comunes. Hay que evitar la psicosis.

—Galicia tiene casi 145.000 gallineros domésticos. ¿Son un punto débil en el control?.

Sí. Hay unos 150.000 registrados y probablemente otros tantos sin registrar. Eso complica mucho la gestión. Aunque hay personas muy responsables, un porcentaje elevado no toma ninguna medida de prevención, ya sea por desconocimiento, por comodidad o por falta de medios.

—¿Qué medidas deberían aplicarse en estos corrales?

Lo fundamental es evitar el contacto entre aves domésticas y silvestres. Eso significa mantener a las gallinas bajo techo en las épocas de mayor riesgo como la actual en la que el Ministerio de Agricultura ha decretado el confinamiento. Otras medidas son cubrir los corrales o instalar mallas pajareras, proteger el agua y el pienso para que no tengan acceso otras aves silvestres. Las medidas son importantes para prevenir brotes y que el virus no circule y pueda aumentar su potencia.

—¿Y en las granjas?

En las granjas industriales sí hay una aplicación más estricta basada en la bioseguridad. Debemos tener en cuenta que el sector avícola es importante en Galicia y ser responsables para evitar problemas sanitarios y económicos.

—Si alguien encuentra un ave muerta en el campo, ¿cómo debe actuar?

Lo primero es no tocarla. Hay que aplicar cierto criterio: ver un gorrión muerto no es alarmante, eso ocurre siempre. Lo que debe llamar la atención son las aves acuáticas o marinas, o la presencia de varios cadáveres en una distancia pequeña. En esos casos se debe avisar a los teléfonos de la administración para que recojan las muestras. Tras un temporal también es normal que haya muchas aves silvestres muertas.

—¿Existe riesgo de transmisión a las personas?

Es muy bajo, pero el riesgo cero no existe. Los pocos casos se han dado en trabajadores con mucho contacto con las aves que estaban dentro de explotaciones afectadas, donde el ambiente está muy cargado, o en países asiáticos con condiciones higiénicas muy deficientes, donde las aves incluso conviven dentro de las casas y los mercados funcionan de forma muy diferente a la nuestra.

—¿Cabe esperar nuevas situaciones de riesgo en los próximos meses o años?

Sí. La gripe aviar tiene altos y bajos, épocas de más presión vírica y otras más tranquilas, si bien desde 2021 la situación de riesgo se incrementó. Con la globalización, el cambio climático y el movimiento continuo de animales, tendremos que acostumbrarnos.