Vito Quiles denuncia la vandalización del negocio de su madre en Elche

El agitador ultra Vito Quiles, de 25 años, ha denunciado este martes en Instagram que el negocio de su madre en Elche ha sido vandalizado con un grafiti dirigido hacia él en el que aparece un insulto directo. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, entre otros, se ha hecho eco de este ataque.

Quiles ha escrito: "Vandalizan el negocio familiar de mi madre en Elche (@baltarinishoes) después de que el exvicepresidente Pablo Iglesias lo señalara públicamente junto a mi familia. Actúan como una mafia peligrosa, como cuando ETA señalaba a sus objetivos y sus cachorros se encargaban de cumplir sus amenazas. Luego esta gentuza es la que nos llama “nazis” a los demás. No os tengo ningún miedo y no vais a conseguir amedrentarme, por muchas amenazas y violencia que ejerzáis. Iglesias, pagarás por lo que haces, rata".

La presencia del Quiles en varias universidades, entre ellas la UA, durante las últimas semanas para dar discursos se ha saldado con incidentes entre jóvenes estudiantes. Unos a favor de su presencia y otros en contra. En la institución académica alicantina, el incidente se saldó con cargas policiales.