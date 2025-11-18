Ataque
Vito Quiles denuncia la vandalización del negocio de su madre en Elche
El agitador ultra ha apuntado a Pablo Iglesias por "señalar públicamente" al local tras la aparición de una pintada contra él
M. Alarcón
El agitador ultra Vito Quiles, de 25 años, ha denunciado este martes en Instagram que el negocio de su madre en Elche ha sido vandalizado con un grafiti dirigido hacia él en el que aparece un insulto directo. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, entre otros, se ha hecho eco de este ataque.
Quiles ha escrito: "Vandalizan el negocio familiar de mi madre en Elche (@baltarinishoes) después de que el exvicepresidente Pablo Iglesias lo señalara públicamente junto a mi familia. Actúan como una mafia peligrosa, como cuando ETA señalaba a sus objetivos y sus cachorros se encargaban de cumplir sus amenazas. Luego esta gentuza es la que nos llama “nazis” a los demás. No os tengo ningún miedo y no vais a conseguir amedrentarme, por muchas amenazas y violencia que ejerzáis. Iglesias, pagarás por lo que haces, rata".
La presencia del Quiles en varias universidades, entre ellas la UA, durante las últimas semanas para dar discursos se ha saldado con incidentes entre jóvenes estudiantes. Unos a favor de su presencia y otros en contra. En la institución académica alicantina, el incidente se saldó con cargas policiales.
- Ni Ribadavia ni Combarro: el pueblo con más magia de Galicia está en área y a menos de media hora de Santiago
- La nueva calle de Santiago que conectará Romero Donallo con Pontepedriña ‘acelera’ las obras de asfaltado
- Jornada accidentada en Santiago: colisión en cadena, un atropello y un camión 'derriba' el alumbrado de Nadal
- El primer jefe de Neurología del Hospital Xeral de Santiago, con la bata 50 años después
- O ‘cohousing’, máis preto de despegar en Santiago con 30 vivendas: «Parecía un soño, pero é real»
- Reabre Aenea, libros e conciencia social para seguir facendo barrio
- Caneliñas: 101 años de la gran factoría ballenera de Cee
- Un cliente revienta de madrugada la nariz al dependiente de una tienda 24 horas del Ensanche de Santiago