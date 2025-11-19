Alcampo impulsa la magia de la Navidad con su campaña ‘Juguetes para tod@s’

Alcampo ha puesto en marcha la XXII edición de su campaña solidaria Juguetes para tod@s, una iniciativa que cada año moviliza a clientes, trabajadores y entidades sociales para que niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad puedan vivir la magia de la Navidad y puedan tener un regalo del que disfrutar.

La campaña estará activa hasta el próximo 20 de diciembre en 73 centros de la compañía situados en toda España, donde los clientes podrán depositar juguetes nuevos en los espacios habilitados a la entrada de las tiendas.

Además, este año, Alcampo reforzará su compromiso con la campaña mediante una contribución –valorada en 25.000 euros– en juguetes, los cuales se distribuirán entre los centros participantes.

Al finalizar la campaña, las donaciones se harán llegar a las entidades sociales colaboradoras, encargadas de su entrega a las familias en situación de vulnerabilidad.

Desde su lanzamiento en 2003, la campaña se ha convertido en una cita social señalada para Alcampo y para las comunidades en las que opera.

En 2024, la campaña cerró con más de 7.500 unidades recogidas gracias a la participación de clientes y al esfuerzo de los equipos de tienda y las organizaciones colaboradoras en 75 centros de toda España.

Asimismo, desde la puesta en marcha de la iniciativa hace más de dos décadas, la campaña ha permitido entregar más de 1.160.000 juguetes a pequeños en situación de vulnerabilidad.