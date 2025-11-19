Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nacimientos

La natalidad en España se mantiene a la baja con 318.005 nacimientos en 2024

El número de nacimientos desciende un 0,8 por ciento respecto al año anterior

Una mujer con un carrito de bebé.

EFE

Madrid

La natalidad en España en 2024 ha descendido en un 0,8 por ciento respecto al año anterior con 318.005 nacimientos, con lo que continúa la tendencia a la baja de la última década.

Así lo detalla la encuesta sobre el Movimiento Natural de Población, que incluye matrimonios, nacimientos y defunciones correspondiente al 2024, que el INE ha publicado este miércoles.

