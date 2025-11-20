La Fundación Tierra de hombres celebra este viernes su cena solidaria anual en Santiago
El evento, que tendrá lugar en el Hotel Oca Puerta del Camino, destinará los fondos recaudados a los proyectos de ayuda a la infancia de la organización
La Fundación Tierra de hombres, especializada en la protección, salud y derechos de la infancia, celebrará mañana viernes a las 20.30 horas su cena solidaria anual en el Hotel Oca Puerta del Camino, en Santiago –donde están presentes desde 2003–, con la colaboración de Oca Hoteles.
Durante el evento, que estará presentado por María José Rivero, se proyectará un vídeo que resumirá las actividades de la organización en Galicia durante este año y se acercará el programa de salud Viaje hacia la Vida. Además de las actuaciones del grupo BSO y DJ Couto y la colaboración de Eventos ENEB, se sortearán regalos entre los asistentes. Para participar, los interesados podrán llamar al teléfono 628 367 030 o, si no pueden asistir, pueden realizar un donativo a través de un ingreso en la cuenta bancaria de la fundación, ES88 2080 0036 6730 4001 9673.
Ayuda a niños con enfermedades graves
Los fondos recaudados en la cena irán destinados a los diferentes proyectos de ayuda a la infancia que Tierra de hombres lleva a cabo, como el ya mencionado Viaje hacia la Vida, que hace posible que niños y niñas procedentes de África con enfermedades muy graves y sin posibilidad de tratarse en su país, puedan hacerlo en hospitales gallegos.
Este programa ya ha beneficiado a 131 niños y niñas gracias a una cadena solidaria de voluntarios, colaboradores e instituciones públicas y privadas, familias de acogida y profesionales médicos, quienes, además de sus medios y conocimiento, aportan cercanía y sensibilización.
- Llega la nieve a Galicia: cuatro lugares para disfrutarla desde Santiago
- La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
- Los yeyés de Santiago y Compostela Solidaria: «Somos un ejemplo de sociedad civil activa»
- Reaparece la 'Atlántida gallega': así es el desconocido castro que solo puede visitarse cuando baja el nivel del agua
- Frenesí de obras en Milladoiro: comienza la transformación en A Madalena
- Carmen Porto deja la Corporación de Ames entre aplausos
- Un pequeño pueblo gallego, entre los mejores destinos de España para una escapada rural: 'Representa la Galicia más auténtica
- ¿Qué son las pequeñas placas blancas que han aparecido en la playa de Louro?