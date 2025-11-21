Un valenciano con ELA recupera su propia voz gracias a la inteligencia artificial

Las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) pierden, en los estadios más graves de la enfermedad, su capacidad de hablar. O al menos así era hasta ahora porque la inteligencia artificial (IA) ha permitido a Fran Vivó, vecino de Benaguasil, recuperar su voz propia y volver a tener identidad. Lo ha hecho a partir de unos audios de cerca de 20 minutos de duración, que él mismo envió cuando sí que podía hablar tanto en castellano como valenciano, la que es su lengua natal, y gracias al trabajo de una investigación de VertexLit, dirigida por Jordi Linares, quien fue miembro del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (Vrain) de la Universitat Politécnica de València (UPV).

El objetivo del equipo era reconstruir su voz y, para ello, analizaron su dinámica vocal e incorporaron modulaciones emocionales para crear un modelo adaptativo que clonara su voz. El material base eran apenas 20 minutos de audios de voz de WhatsApp porque, cuando Fran perdió el habla y finalmente dejó de hablar al realizarle la traqueotomía, esta modalidad comunicativa era muy incipiente; era hace ocho años. "En solo dos años, perdí mis capacidades motoras", explica el propio Fran con su nueva voz, "esa que te hace ser tú mismo". De hecho, Fran reconoce que todas las "etapas de la ELA son verdaderamente abrumadoras, pero una de las que más afecta es la pérdida de la voz".

Equipo de investigadores que han participado en el proyecto para recuperar la voz de Fran, con ELA. / ED

La presentación del estudio se ha realizado en la segunda jornada del Vrain en la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, donde se han abordado otros avances de la inteligencia artificial en campos como la subtitulación automática, detección y extracción de reseñas de la web, detección automatizada de microplásticos y seguridad en las interacciones de entornos virtuales e híbridos.

Tecnología humana

"Con el uso de la IA hemos sido capaces de recrear su voz para que pueda expresarse de nuevo con sus matices en la voz, su prosodia y su particular forma de hablar -, explica Linares-. De esta forma, vuelve a comunicarse con su voz natural con sus allegados, familiares y amigos". Ellos han sido una parte activa del proceso de recuperación de la voz porque han ayudado en el trabajo de construcción del habla y han permitido ajustar la carga emocional, la entonación o la intención del mensaje a través de un editor que respetaba su identidad sonora. "Al final esta voz no es solo para Fran es para todos ellos", explica Linares.

Según el responsable del proyecto la inteligencia artificial demuestra, con este ejemplo, su capacidad humanizadora. En este caso, la voz generada y clonada sustituye a la robótica generada por el asistente de control ocular del que dispone Fran. Abre un enorme abanico de "posibilidades a los enfermos de ELA, para ayudarles a recuperar quiénes son y tener esperanza en la vida", explican investigador y paciente.

Así lo atestigua el propio Fran: "Es una alegría inmensa participar en este proyecto para recuperar mi voz original a través de la inteligencia artificial -, explica en un vídeo difundido por la UPV-. Es emocionante volver a escuchar mis palabras y pensamientos con mi propia voz".