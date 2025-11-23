Darío Villanueva recibe el Premio de Ensayo Amigos del País 2025

El exdirector de la Real Academia Española (RAE), exrector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y presidente del jurado de los Premios Gallegos del Año —que entregará EL CORREO GALLEGO el próximo jueves 27 de noviembre—, Darío Villanueva, recibió ayer el Premio de Ensayo Amigos del País 2025, galardón que las Reales Sociedades Económicas españolas (RSEAPs) decidieron concederle por unanimidad en esta primera edición por su obra El atropello a la razón, a propuesta de la Real Sociedad compostelana.

La entrega del premio tuvo lugar en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, en Madrid, en el transcurso del Congreso Nacional de las RSEAPs que se celebró desde el pasado día 20.

En ese encuentro, el presidente de la Real Sociedad compostelana, Francisco Loimil, presentó la ponencia Ciencia, razón y sociedad: el legado de la ilustración en el siglo XXI, en la que defendió que «reivindicar la Ilustración hoy no es un acto de nostalgia, sino un acto de responsabilidad». «Significa», añadió, «defender la verdad frente al ruido, el diálogo frente al fanatismo, y la razón frente a la manipulación emocional». «Como dijo Jovellanos, la ilustración del pueblo es el primer deber del Gobierno y la primera necesidad del Estado, y esa tarea sigue siendo la nuestra», concluyó.

Valor de la Ilustración

Por su parte, en el acto de entrega del Premio de Ensayo de las RSEAPs, Darío Villanueva ensalzó el valor de la Ilustración como el movimiento que «hizo despertar al ser humano, por llamamiento de Kant, para que se hiciese dueño de sí mismo e, iluminado por la razón, tomase el control del universo, abriendo una nueva era positiva que prometía un progreso científico y humano enriquecedor». «La herencia de la Ilustración», añadió, «se concreta en avances trascendentales en la historia de la humanidad: la declaración universal de los derechos humanos, el positivismo científico, la idea de la paz universal, la revolución contra el antiguo régimen político y la democracia liberal, la separación de poderes y el feminismo».

Por ello volvió a manifestar su preocupación porque, según Villanueva, «el espíritu de la época contemporánea, definido como posmodernidad ha instaurado la quiebra de la racionalidad, herencia del pensamiento ilustrado». Y como consecuencia de ello, aseguró, se produjo «la deconstrucción, ariete del poshumanismo que caracteriza una sociedad líquida, regida por la inteligencia emocional y por un pensamiento débil que rechaza los grandes relatos legitimadores y que asume con la posverdad el imperio de la mentira».

En El atropello a la razón, recordó Villanueva, muestra con ejemplos reales «lo disparatado que puede llegar a ser el abandono de la razón cuando esta estorba a causas como la corrección política, el negacionismo científico, las imposturas intelectuales, la nueva pedagogía que ya no tiene en cuenta el aprendizaje de los contenidos, la memoria ni el esfuerzo, las autodeterminaciones identitarias, la deconstrucción del lenguaje, los ‘espacios seguros’ en las universidades, la ‘apropiación cultural’, el ‘sentimentalismo tóxico’, el victimismo impostado, la denominada ‘cultura de la cancelación’ y las nuevas pautas de comportamiento individual y social definidas con el término inglés woke». «Junto a todo ello», concluyó, «las exhibiciones de la estupidez humana se vuelven fácilmente virales».

Ante esa situación, según Villanueva, es necesario asumir sin complejos la reivindicación del siglo de las luces y de su herencia y atender a la requisitoria de Edmund Husserl cuando, «denunciando la decadencia de Europa en la alienación respecto de su propio sentido racional de la vida, la caída en el odio espiritual y la barbarie», reclamaba su renacimiento «desde el espíritu de la filosofía mediante un heroísmo de la razón».

En ese sentido, Villanueva subrayó en su conferencia el notable papel de las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País que, «desde sus primeras constituciones en pleno siglo de las luces, siguen representando el más fecundo y ejemplar legado de la sociedad civil al mantenimiento de los ideales ilustrados en nuestro país».

Antes de la intervención de Villanueva, el presidente de la Real Sociedad compostelana, Francisco Loimil, había agradecido en su presentación del galardonado, al que definió, ante todo, como «un humanista», que «la candidatura propuesta para este premio por la Real Sociedad de Santiago hubiese sido aprobada por unanimidad». Asímismo, alabó a Villanueva afirmando que «ese respaldo unánime refleja no solo el valor intelectual y cívico del libro de Darío Villanueva, sino también la sintonía de su pensamiento con los ideales ilustrados que inspiran nuestra institución desde su fundación».