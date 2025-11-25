Un 5% de los niños nacen con predisposición genética de tener leucemia: "Si conseguimos entenderlo, podremos evitar que aparezca"

El madrileño Hospital Niño Jesús ha presentado este martes tres nuevos proyectos de investigación sobre leucemia infantil que suponen un "cambio de paradigma" en la investigación de esta enfermedad: el objetivo no es buscar tratamientos para la dolencia, el objetivo es entender cómo se origina y así conseguir prevenirla. Un 5 % de los niños nacen con predisposición genética de padecer leucemia, aunque todavía se desconoce el motivo por el que se tiene esta predisposición. De este porcentaje solo el 1 % de ellos acaba teniendo la enfermedad.

Afortunadamente, en la actualidad, la leucemia de niños y adolescentes, se trata y, en la mayoría de los casos, se cura. Pero, los investigadores quieren dar un paso más: en España se diagnostican anualmente unas 300 leucemias infantiles. Una veintena en el Niño Jesús, de referencia en pediatría a nivel estatal. Pero, además, el centro recibe muestras de niños con la enfermedad procedentes de toda España y, de sus pacientes, un 20% proceden de otras comunidades autónomas.

Manuel Ramírez Orellana, Jefe de Terapias Avanzadas del Hospital Niño Jesús, que incorporará en 2026 una nueva Unidad de Investigación Clínica para enfermedades de niños y adolescentes, ha explicado que la leucemia linfoblástica aguda de niños y adolescentes es el cáncer más frecuente en estas edades. En la mayoría de los casos, los menores se curan pero, ha admitido, los tratamientos les dejan importantes efectos secundarios que sufren toda su vida. "Si conseguimos entenderlo, tendremos las condiciones podremos diseñar una estrategia que evite que aparezca", ha apuntado.

Predisposición

Isidro Sánchez, biólogo del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, ha explicado que la predisposición a padecer la enfermedad se puede saber con antelación, como ya se hace en países como Dinamarca. El objetivo es conseguir mayor financiación para continuar con la investigación e identificar el factor ambiental desencadenante de la leucemia. "Lo que antes parecía un sueño, ahora estamos cada vez más cerca de poder conseguirlo", ha enfatizado.

Para ahondar en cómo se gesta la leucemia infantil, se ha creado un consorcio multidisciplinar de expertos que trabajarán en tres nuevos proyectos basados en el estudio de la epigenética y la mecanómica, con el objetivo de descubrir el origen de la leucemia, por qué se produce y en qué momento una célula sana se convierte en maligna.

Variables físicas

Uno de los proyectos, financiado por la Fundación BBVA y en el que participa el Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre (I+12), junto a la Universidad Complutense de Madrid, aplicará en campo de la naciente mecanómica a la investigación. Parte de que las leyes de la física gobiernan sobre la biología, por lo que la leucemia se desarrolla por la influencia de variables físicas y mecánicas.

Entender ese proceso físico permitirá invertir en su biología y saber por qué una célula sana de un niño se convierte en leucemia. Para ello se dispone de tecnología de microscopia óptica, microfluídica e informática, que les permita analizar múltiples parámetros en diferentes regiones de la célula y de la médula ósea donde se manifiesta la leucemia.

Modelos animales

El segundo proyecto, financiado por la Fundación ”la Caixa”, se desarrollará con la colaboración del Centro de Investigación de Cáncer de Salamanca que lleva décadas trabajando con modelos animales que reproducen fielmente la leucemia que se desarrolla en humanos y que son estudiados desde su nacimiento hasta que aparece la enfermedad. Esto permite estudiar con precisión cómo se produce el proceso, qué fases debe completar hasta generar una leucemia y qué papel tienen tanto las células como el ambiente en el que viven.

El tercer proyecto se enmarca en el programa TRANSCAN de Horizonte Europa, sobre Investigación Traslacional en Epigenética del Cáncer. En este caso, el objetivo es identificar y posteriormente atacar clones aberrantes de las células que tienen mayor riesgo de transformarse en leucémicas.

Quieren que estas investigaciones acaben en un estudio final con niños: una cohorte de recién nacidos con predisposición a desarrollar leucemia, a los que podamos seguir durante sus primeros seis años de vida en el que podrían participar unos 2.000 menores.