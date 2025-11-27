Tino Fernández, Peleteiro, Loza, Rivas y Pérez Nieto reciben hoy los premios Gallegos del Año

EL CORREO GALLEGO entrega hoy los premios Gallegos del Año, que en su edición número 33 distinguen a dos mujeres y tres hombres que destacan por su excelsa trayectoria en sus respectivas áreas profesionales y proyectan la imagen de Galicia más allá de nuestras fronteras como tierra de talento, esfuerzo y espíritu de superación.

En la edición de 2025 los galardonados son Constantino Fernández, presidente de Altia, en la categoría de Economía y Emprendimiento; la atleta Ana Peleteiro, en Cultura y Deportes; Mabel Loza, catedrática de Farmacología de la Universidade de Santiago (USC), en Ciencia e Investigación; el escritor y periodista Manuel Rivas, en Artes y Comunicación, y Emilio Pérez Nieto, presidente honorífico del Grupo Pérez Rumbao, en Política y Sociedad.

La gala de entrega de los galardones reunirá a una amplia representación de la sociedad civil gallega. Tendrá lugar esta tarde en el Edificio Fontán, de la Cidade da Cultura, en Santiago, a partir de las 19.30 horas.

Entre las más de 500 personas que han confirmado su asistencia se encuentran el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; los conselleiros de Presidencia, Diego Calvo; de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y de Educación, Román Rodríguez; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y el subdelegado en la provincia, Julio Abalde; la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón; el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos; los diputados del PSdeG Patricia Iglesias y Aitor Bouza; así como el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López. Asistirán también el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco Prieto, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, que se sumarán al titular del Parlamento gallego, Miguel Santalices, que un año más ejerció como presidente de honor del jurado de los premios.

La elección de los premiados recae desde 2023 en un jurado independiente presidido por el exdirector de la Real Academia Española, Darío Villanueva, y conformado también por Antonio López, rector de la USC y que ejerce como secretario, junto con Belén Hernández, Estrella Rodríguez, Antonio Agrasar, Miguel Mosteiro, Rosario Álvarez, Ana Peón, Javier Gómez Noya, María José Alonso, José Antonio Seijas, Ghaleb Jaber, Susana Pérez y Javier Míguez.

El dúo Caamaño&Ameixeiras, uno de los grandes exponentes actuales de la nueva música tradicional gallega, formado por Sabela Caamaño y Antía Ameixeiras, pondrá la nota musical en una noche de celebración que finalizará con un cóctel.