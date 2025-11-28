Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Este test recopila en diez preguntas los acontecimientos más relevantes de los últimos días para comprobar cuánto sigues la actualidad
Redacción
La semana deja cada día titulares que marcan la conversación pública y llenan los informativos. Para repasar lo esencial y poner a prueba tu conocimiento, te invitamos a participar en nuestro test de actualidad. Diez preguntas que resumen los hechos más destacados de los últimos días y te ayudarán a comprobar si estás realmente al día antes de que arranque una nueva semana de noticias.
- El tren turístico más sorprendente de España está en Galicia y ofrece unas vistas de ensueño
- Una cafetería de Santiago se cuela entre las mejores de Europa
- ¿Vas al concierto de Fito & Fitipaldis en Santiago? Cortes, desvíos y recomendaciones de tráfico para este sábado
- Las elecciones de la USC se cuelan en el conflicto de Medicina: tres candidatas apoyan a la facultad
- Nuevo viaje por los tesoros ocultos de Compostela
- Comparte unas fotos antiguas de su visita a Santiago y pide ayuda para encontrar la calle: 'Visité Compostela en 1981 y...
- Una docuserie destripa un crimen encargado por un empresario de Santiago
- La falta de policías provoca el cierre del túnel del Hórreo: 'É probable que volva pasar