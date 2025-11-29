El celibato involuntario, en alza

Son cada vez más los millennials que están «eligiendo» no tener relaciones sexuales, evitar tener citas y el uso de las apps de citas para conocer gente. Las femcels y los incels son las mujeres y los hombres, respectivamente, que producto de diferentes causas, dejan de tener citas y se abstienen de tener relaciones sexuales con el sexo opuesto.

Ana García es una joven santiaguesa de 30 años que practica el celibato involuntario hace casi un año. No entra dentro de los párametros de las femcels, pero eligió el celibato involuntario por su mala relación con los hombres. «Prefiero preservar mi intimidad a relacionarme con hombres. Muchas veces me siento incomprendida por el sexo masculino», explica la joven. García comenta que no se siente una mujer «fea» y considera que entra dentro de los parámetros sociales de belleza, por lo que, no sería un problema para ella poder relacionarse con hombres. Pero su incapacidad de conectar con ellos, es lo que la lleva a practicar el celibato involuntario.

Manuel Gonález López es estudiante en la ciudad de Santiago de Compostela. El joven de 24 años entra dentro del concepto de incel. Su razón para practicar el celibato involuntario es simple y muy contundente. «Las mujeres son todas promiscuas», señala el joven.

Como explica la profesora asociada en Psicología en la Universidad Estatal de California, en Los Angeles, la doctora Karen Wu en su artículo ¿En qué difieren los ‘incels’ y su versión femenina las ‘femcels’?, estas comunidades aparecieron, principalmente, por el rechazo al sexo opuesto. Pero el cómo y por qué de estas terminologías son muy diferentes.

Los y las célibes involuntarias atribuyen su celibato a diferentes causas. El cómo lo enfrentan socialmente también es diferente tanto para los hombres como para las mujeres.

¿Quiénes son los ‘incels’?

La palabra incel proviene de las palabras en inglés involuntary celibate, es decir, «celibato involuntario». Se trata de una comunidad online de hombres, particularmente tóxica, originada en el año 1997, en foros de sitios webs como Reddit y 4Chan.

La ideología de los incels se caracteriza por ser profundamente misógina y cosificante, al punto de culpar a la liberación sexual y al feminismo de sus penurias y su soledad. Incluidos en esta comunidad, hay varios asesinatos en masa en los Estados Unidos o violaciones en masa, como el caso de Gisele Pelicot en Francia.

Los incels culpan abiertamente a las mujeres de su «fracaso sexual», basándose en la premisa de que todas las personas del sexo femenino sólo están interesadas en el dinero y la apariencia, además de señalarlas como promiscuas y manipuladoras, entre otras generalizaciones.

Pero, ¿cómo enfrentan este celibato los incels? Según la coordinadora de la Comisión Feminista del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG), Concha Fernández, los hombres que son célibes involuntarios «van proxectar cara fora ese molestar, esa situación de que as mulleres non os aceptan, e é por iso que van converterse en odiadores das mulleres, en misóxinos».

¿Y las ‘femcels’?

El uso del término femcel es una reformulación irónica que se origina con el uso del celibato y las mujeres, relacionándolo con la palabra incel. Si bien implica la práctica de celibato, el «femcelismo» es promovido por todo tipo de mujeres que podrían acceder al sexo cuando ellas quieran.

La comunidad femcel está ganando atención en respuesta a la comunidad de la «píldora roja», que afirma ver la «verdad» (una referencia a The Matrix) de que las mujeres tienen demasiados privilegios. El movimiento femcel creó la «píldora rosa», que propone que las mujeres poco atractivas están desfavorecidas incluso en el ámbito de las relaciones sexuales. Esta comunidad de «píldora rosa» está representada en ciertas plataformas como r/Vindicta.

Según la psicóloga Concha Fernández, las mujeres que practican en celibato involuntario lo realizan por su aspecto físico, por su propia apariencia y por no ser objeto de deseo de los hombres. «Segundo elas, a súa apariencia física non corresponde aos estándares de beleza», explica Fernández.

Las mujeres femcel tienden a proyectar internamente su insatisfacción hacia el sexo masculino. «Tenden a un maior illamento e á depresión, proxectan ese malestar sobre si mesmas e sobre o seu propio corpo», señala la psicóloga Fernández.

Otra gran diferenciación de cómo las mujeres se distinguen de los hombres en el celibato involuntario viene de la manera en que ellas aspiran a tener relaciones y por la parte de la socialización. «As mulleres buscan relacións de maior calidade e maior valor e non, tristemente, unha relación superficial», comenta Concha Fernández.

Las ‘apps’ de citas, las responsables

Las apps de citas, al basarse principalmente en el aspecto, son las grandes protagonistas del aumento del celibato involuntario, «están moi baseadas na imaxe e na apariencia e nos canons de beleza», argumenta Fernánez.

La insatisfacción también ha crecido con el avance de este tipo de aplicaciones. «As persoas que utilizan as aplicacións manifestan a súa insatisfacción porque na maioría dos casos a relación que se establece case é unha relación de consumidores. Hai un pool de fotografías moi condicionadas pola aparencia física e os estándares de beleza. E cando se teñen encontros están moi condicionados pola aparencia e pola superficialidade como unha maneira de que imos buscando e imos vendo, comparando. Pero non é fácil establecer unha relación de valor, de intimidade e de complicidade», apostilla la coordinadora de la Comisión Femnista del COPG.

Las expectativas de la gente en las aplicaciones tampoco están satisfechas, «e moito menos que non satisfás unha relación de intimidade ou cunha calor ou conexión real», concluye Fernández.