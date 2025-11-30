Sorteos
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 30 de noviembre de 2025
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 30 de noviembre de 2025 es: 27, 41, 48, 53 y 54, siendo el número clave el 3.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Esta cadena de pizzerías, con local en Santiago, se sitúa entre las tres mejores del mundo y la primera de España
- El cocinero Martín Berasategui prueba las delicias de Galicia: 'Nos saludó uno por uno a todos y nos felicitó por el trabajo
- Los secretos de la saga panadera de Santiago :«Las variedades antiguas del trigo son más digestivas»
- Santiago suma un nuevo Bib Gourmand: este es el restaurante con la mejor calidad-precio para la Guía Michelin
- La estrella de la Navidad ya vuela en Santiago
- Los grandes conciertos de Santiago en 2026 más allá de O Son do Camiño: de Rusowsky o Patrick Watson a La M.O.D.A
- Santiago da la bienvenida a la Navidad
- El proyecto para ver cómo solucionar el caos de tráfico en el Hospital Clínico tardará un año