Ocho de cada diez personas se vacunan contra la gripe por costumbre dejando a un lado las recomendaciones

El porcentaje de personas mayores de 65 años ya vacunadas frente a la gripe este año en España alcanza el 56,1%, mientras que, en población de entre 60 y 64 años, llega al 24,7 %. Cifras muy similares a las que había el año pasado en las mismas fechas, situadas en el 56,3 y 25,3 %, respectivamente, según revela el 'Gripómetro 2025-2026', de Sanofi. El estudio indica que ocho de cada 10 personas se vacunan o planean hacerlo por elección propia o costumbre, relegando la influencia de la recomendación a un papel minoritario.

Dentro de este pequeño grupo que sí se vacuna por consejo, los profesionales sanitarios (médicos y enfermeras) son prácticamente los únicos influenciadores efectivos, concentrando alrededor del 80 % de las recomendaciones.

Cobertura vacunal

La farmacéutica ha adelantado este miércoles los primeros datos de cobertura antigripal por comunidades autónomas ante la situación epidemiológica que enfrenta España. Según los datos más recientes del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), la gripe ha superado el umbral epidémico, con 40,1 casos por cada 100.000 habitantes.

"Aunque no hay evidencias de mayor gravedad intrínseca, su rápida circulación puede traducirse en más casos totales y presión asistencial. El Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC) ha instado a acelerar la vacunación y reforzar la preparación de los servicios sanitarios", han señalado desde Sanofi.

Sin vacunar

Han apuntado que el adelanto de la circulación del virus, combinado con una parte importante de población aun sin inmunizar, podría llevar a un aumento prematuro e intenso de casos de gripe. Por ello, han recordado la importancia de vacunarse para poder formar una barrera de inmunidad colectiva que dificulte la propagación del virus.

Atendiendo a los datos de vacunación por comunidades autónomas, destacar que Galicia mantiene una cobertura muy alta en mayores de 65 años (65,2%), pero baja en el grupo de 60 a 64 años (21,7%). En la vacunación a mayores de 65 años, siguen a Galicia Castilla y León (63,4%), País Vasco (61,8%) y Andalucía (60,9%).

En lo que respecta a la inmunización del grupo de entre 60 y 64 años, lideran Castilla y León (30,9%), Extremadura (28,3%) y Navarra (27,1%). En el análisis global de mayores de 60 años, destacan Galicia, Castilla y León, Andalucía, País Vasco, La Rioja y Navarra, lo que confirma la tendencia habitual de mejores resultados en comunidades del norte y Andalucía.

Ligero retraso

Por su parte, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco presentan un ligero retraso respecto al año pasado. En este sentido, la vacunación en mayores de 65 años es en Cantabria del 49,6 %, frente al 51,5 %; en Comunidad Valenciana del 50,5 frente a 57,4 %; y en País Vasco del 61,8 frente a 63,8 %. En el grupo de entre 60 y 64 años es en Cantabria del 20,5 frente al 22,1 %; en Comunidad Valenciana del 24,1 frente al 29,7 %; y en País Vasco del 26,8 frente al 29,7 %.

Aquellas personas que deciden no vacunarse argumentan entre sus principales razones una baja percepción del riesgo personal, con muchos individuos que se creen invulnerables debido a su "salud de hierro". De hecho, tres de cada diez no se vacunan porque se sienten sanos, y un porcentaje significativo, ignora su pertenencia a grupos diana al no considerar tener una enfermedad preexistente.