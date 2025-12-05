Periodistas gallegos promueven la alfabetización mediática en institutos

En la era de los bulos y las fake news, la Asociación de Periodistas de Galicia (APG) ha puesto en marcha un programa, Xornalismo nas aulas, con el que busca contribuir a la alfabetización mediática del alumnado gallego de ESO y Bachillerato, para gestionar de la mejor manera posible el «el aluvión informativo digital» que reciben diariamente los jóvenes a través de internet y de las redes sociales. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional.

En el programa participan 15 profesionales de la comunicación que están impartiendo clases-taller en otros tantos centros públicos gallegos para ofrecer al alumnado herramientas y prácticas que ayuden a los adolescentes a distinguir entre información veraz y contrastada y contenidos falsos o distorsionados.

Las sesiones, a cargo de periodistas de radio, televisión y prensa escrita y digital —entre ellos, directores y exdirectores de medios gallegos—, se centran en un análisis detallado de las informaciones que reciben los jóvenes a través de las plataformas digitales. Además, profundizan en sus efectos sobre la ciudadanía y en el papel que tienen en la creación de la opinión pública de las nuevas generaciones, completamente formadas como nativos digitales.

Hasta una de esas clases-taller —en concreto, en el IES A Basella, de Vilanova de Arousa— se desplazó recientemente la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa de la Consellería de Educación, Judith Fernández.

Para la presidenta de la APG, María Méndez, se trata de un programa necesario teniendo en cuenta que la juventud utiliza mayoritariamente internet como principal fuente informativa, a pesar de que, como recuerda, «muchos de los contenidos son más que dudosos». Por ello, cree fundamental ayudar a los estudiantes a identificar bulos, fake news e informaciones engañosas, frente a las noticias contrastadas elaboradas por profesionales solventes.

El programa pretende también ofrecer al profesorado herramientas para apoyar al alumnado en la identificación de los distintos tipos de mensajes, de manera que puedan construir su percepción en base a un periodismo riguroso.

Además, como destaca Méndez, los periodistas participantes compartirán con los jóvenes anécdotas sobre su experiencia profesional, lo que podría incluso fomentar vocaciones periodísticas entre el alumnado.