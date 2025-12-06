‘Foro Galicia Crea’ solemniza la literatura gallega creando espacios de debate

«O Foro nace como un espazo para estar máis unidos», comenta la presidenta del Foro Galicia Crea y productora audiovisual Zaza Ceballos respecto a la formación de este nuevo espacio de profesionales de diversos espacios como la ciencia, la tecnología, y la cultura para promover un lugar donde se pueda tener «pensamiento libre, creatividad e interdisciplinariedad».

«O Foro está integrado por persoas de moi diversas procedencias. Hai médicos como a inmunóloga África González, físicos como Jorge Mira, empresarios como Pati Blanco, profesores de Dereito, Tecnoloxía e Xornalismo. É un grupo interdisciplinar que busca ter varias actividades que non soamente inflúan na sociedade pero que tamén poida ser un espazo de mentorización», explica Ceballos.

En la presentación al público del Foro Galicia Crea – que fue el día de ayer en el pazo de San Roque– y que tuvo su primera edición conmemorando los siete siglos de la creación de la literatura en gallego estuvieron presentes su presidenta Zaza Ceballos y algunos de sus creadores como Jorge Mira, Pati Blanco o el catedrático de Literatura Comparada de la Universidade da Coruña (UDC) José María Chema Gago Paz, además de algunos especialistas en literatura y poesía gallega que realizaron conferencias y mesas redondas.

«Buscamos unha porosidade interdisciplinar nas actividades que xa existe e introducir xente de diferentes centros. Ter un lugar para coexistir e sobre todo, de comunicación e de rede. Que os talentos novos teñan unha rede de acompañamento», señala la presidenta del foro, Zaza Ceballos.

Otro de los creadores de este espacio, el catedrático de la UDC José María Chema Gago Paz, señala que lo importante del Foro es que es «interdisciplinar», lo que le permite a los gallegos y a la Galicia creativa de los últimos «dar cauce a toda esta creatividad y talento». «El talento que tiene Galicia no surge por generación espontánea. Hay que facilitar el talento que hay aquí. Apoyarlo», comenta Gago Paz.

Es el proceso de mentorización lo que destaca al Foro Galicia Crea. «Muchos de nosotros tomaremos a gente joven de la mano –por así decirlo– y le ayudaremos a adquirir experiencia, conocimientos, contactos e impulsar su propia carrera», señala Gago Paz.

En la jornada en el pazo de San Roque también estuvieron presentes el secretario xeral da Lingua, Valentín García, y el director xeral de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo M. Lorenzo, quienes pusieron en valor que Galicia cuente con este encuentro «ateigado de talento e sinerxías de diferentes disciplinas» e celebraron «o atinado da súa actividade inaugural por escoller centrarse nas primeiras creacións literarias en galego».

Además, ambos representantes de la Consellería de Cultura, Lingua y Xuventude destacaron el hecho de que entre los objetivos de esta nueva iniciativa se encuentre «a posta marcha dun plan de mentorización para a orientación da xente máis nova».

‘Siete siglos de la creación poética en gallego’

El Foro Galicia Crea decidió presentarse públicamente con este programa cultural alrededor de las primeras creaciones literarias en gallego, que se remontan a finales del siglo XII.

La catedrática emérita de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Mercedes Brea impartió una conferencia inaugural y el profesor de la Universidade de Porto y miembro de la Academia de las Ciencias de Lisboa José Augusto de Sottomayor-Pizarro, máximo especialista en la figura y la obra del rey don Dinis de Portugal, fue el encargado de realizar el acto de clausura con una conferencia dedicada a don Dinis, el rey trovador.

El programa también incluyó las conferencias de Elvira Fidalgo Francisco y Santiago Gutiérrez García, ambos de la Universidade da Santiago de Compostela. Gema Vallín Blanco, de la UDC, realizó una presentación de las cantigas galego-portuguesas del rey Alfonso X el Sabio. Por su parte, los profesores Manuel Ferreiro y Leticia Eirín presentaron Universo Cantigas, una edición integral de todo el corpus de los cánticos galego-portugueses, tanto en formato digital como físico.

Al final de la jornada tuvo lugar una mesa redonda sobre el presente y el futuro de la creación poética en la Galicia de hoy, donde intervinieron Yolanda Castaño, Adrián Maceda y Helena Salguerio. También hubo lugar para dos espectáculos musicales basados en cantares medievales a cargo de los grupos Alana y Manseliña.