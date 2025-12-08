Iruña de Oca
Registrado un terremoto de magnitud 4 con epicentro en Álava
El Centro de Coordinación de Emergencias del Gobierno Vasco ha registrado 143 llamadas relacionadas con el incidente
EP
BILBAO
Un terremoto de magnitud cuatro, con epicentro en Iruña de Oca /Nanclares (Álava), se ha registrado a las 00.10 horas de este lunes y se ha percibido en Vitoria-Gasteiz y en numerosos municipios del territorio, sin que consten daños a personas ni bienes, según ha informado el departamento de Seguridad.
El Centro de Coordinación de Emergencias del Gobierno Vasco ha registrado 143 llamadas relacionadas con el incidente, sobre todo, con los mensajes automáticos enviados por algunos sistemas operativos de algunos móviles.
SOS Deiak ha pedido, tras el terremoto, tranquilidad a la ciudadanía y seguir únicamente la información oficial.
- Sábado trágico en Santiago: una mujer pierde la vida tras caerle encima una nevera
- Pesar por la muerte de Ramón Martínez-Rumbo, exdirector de Neurocirugía del CHUS y pionero en cirugía del Párkinson
- Tres alcaldes del área de Santiago, entre los diez mejor pagados de Galicia
- Crónica Social Compostelana | Concierto solidario para restaurar la Igrexa da Nosa Señora da Mercé de Conxo
- Investigan ayudas a clubes de Noia en el mandato de Santiago Freire
- La fábrica de IA de Santiago es la tercera mejor valorada de las 19 concedidas en Europa
- ¿Qué supermercados abren este puente de la Constitución en Santiago?
- El dieciocho: el nuevo espacio gastronómico de Área Central que ostentará la pizzería más premiada de Galicia