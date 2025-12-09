Escribas digitales y triaje inteligente: así podría la IA desatascar la burocracia en la consulta médica

El 6% de los profesionales sanitarios españoles afirma utilizar regularmente herramientas de documentación basadas en inteligencia artificial en su práctica habitual. Es una cifra inferior a la media europea, donde un 13% de los médicos las usa de forma diaria, explica el doctor Jorge Pérez Hermilla, director en España de Tandem Health, empresa europea de tecnología sanitaria. Pese a ese bajo uso, todos los facultativos consultados por este diario coinciden: la IA puede ser una gran aliada para desatascar la burocracia en consulta que tanto tiempo les roba.

Salvo algunos proyectos piloto, orientados a la lectura de imágenes radiológicas, dermatológicas o retinografías, la IA aplicada a la gestión administrativa aún no ha llegado al médico de familia

"La IA podría convertirse en una gran aliada, no solo en la desburocratización, sino en múltiples ámbitos de la atención primaria. Sin embargo, salvo algunos proyectos piloto muy localizados en ciertas comunidades autónomas, generalmente orientados a la lectura de imágenes radiológicas, dermatológicas o retinografías, aplicada a la gestión administrativa aún no ha llegado a la consulta del médico de familia medio. En este terreno, la medicina privada va por delante de la pública", señala el coordinador del Grupo de Trabajo de Inteligencia Artificial y Salud Digital de la semFYC, Jaime Bona.

Escribas digitales

Un ejemplo de este uso de la IA en consulta, dice, son los transcriptores ambientales o 'escribas digitales': sistemas de reconocimiento de voz que, con permiso del paciente, escuchan la consulta, transcriben la conversación, extraen los datos clínicos relevantes y redactan automáticamente la nota en la historia clínica. "Si se integran adecuadamente, permitirían al médico dejar de mirar la pantalla y centrarse plenamente en la persona que tiene delante"e, asegura. Además, podrían solicitar pruebas, gestionar recetas o programar citas a partir de instrucciones por voz, indica.

Este sistema se ha empezado a introducir en Catalunya, una de las autonomías pioneras, dentro del plan del Govern para reformar la atención primaria y desburocratizar el trabajo de los médicos.

También se están desarrollando sistemas de triaje administrativo inteligente: asistentes virtuales capaces de gestionar la demanda del paciente antes de llegar al mostrador, derivándolo directamente al recurso asistencial más adecuado sin saturar al médico, explica Bona. "Esto tendría un impacto directo en la accesibilidad, evitando largas colas telefónicas o desplazamientos innecesarios al centro", considera.

De hecho, más de la mitad de los médicos consideran a las herramientas basadas en la IA son "extremadamente o muy beneficiosas" y el 86% de los profesionales encuestados prevén un futuro a cinco años vista en el que esos 'escribas médicos' serán el estándar de documentación, apunta, por su lado, el doctor Pérez Hermilla con datos de un sondeo europeo sobre el asunto.

El uso habitual

Los médicos de distintas áreas, especialmente en atención primaria, no necesitan convertirse en expertos en IA, sino aprender a usar las herramientas que faciliten su trabajo en la consulta, aclara. La mayoría de los profesionales conocen estas herramientas, pero pocos han dado el salto al uso habitual, asegura Pérez Hermilla.

La privacidad, abunda este experto, se garantiza mediante criterios estrictos de seguridad, transparencia y cumplimiento normativo. "Y, sobre todo queremos destacar una premisa fundamental: la IA nunca toma decisiones por sí sola, sino que actúa como una herramienta que ayuda al médico, manteniendo la autoridad clínica y el criterio profesional", continúa.

"Hay herramientas inteligentes que nos ayudan a priorizar y mejorar la gestión de los pacientes", señala la doctora María Isabel Moya

"Está absolutamente demostrado que hay herramientas inteligentes que nos ayudan a priorizar y mejorar la gestión de los pacientes, a automatizar procesos que no los tienes que hacer tú directamente y ganas tiempo para hacer de verdad cosas que tiene que hacer el médico", añade la vicepresidenta primera de la OMC, la doctora Moya.

Competencias digitales

"No tenemos una homogeneidad en competencias digitales. La IA puede ser un gran aliado, pero también tiene que ir de la mano de la formación", indica el doctor Carlos Durán, de la SEMG. Porque, advierte, no todos los médicos son nativos digitales.

Eso sí, antes de hablar de IA avanzada, concluye el doctor Jaime Bona, "es imprescindible resolver la enorme deuda tecnológica que arrastran muchos centros de salud: equipos informáticos obsoletos, conexiones lentas y, lo más grave, sistemas no interoperables entre la atención primaria y los hospitales. Es difícil imaginar una IA sofisticada funcionando de forma fluida cuando en algunos centros todavía cuesta abrir una radiografía hecha en el hospital de referencia.