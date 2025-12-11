La gripe aprieta en Galicia: los ingresos suben un 20% y las consultas un 46% en siete días

La gripe aprieta en Galicia: los ingresos hospitalarios suben un 20% en una semana y las consultas un 46%. Los hospitales gallegos atienden ya a 332 personas ingresadas con gripe confirmada, 56 más que la semana anterior (276), lo que supone un aumento del 20% y consolida la onda epidémica en un nivel de intensidad medio, según el último informe de la dirección xeral de Saúde Pública con datos hasta el domingo 7 de diciembre.

De hecho, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, advirtió este jueves de que «probablemente» este año se registren dos olas epidémicas de gripe en Galicia, la actual y otra posterior, en un contexto de incidencia «en tendencia creciente» y ya en nivel medio, lo que está disparando las hospitalizaciones de personas mayores. Pero desde el inicio de la temporada se han notificado 1.675 hospitalizaciones por gripe.

¿Quiénes están resultando más afectados? El repunte afecta a todas las edades, pero golpea con especial fuerza a los mayores. En el grupo de 80 y más años, la tasa de hospitalización crece un 35,6% en solo una semana y alcanza los 60,7 ingresos por 100.000 habitantes, la más alta de todos los tramos de edad.

Asimismo, por áreas sanitarias, Vigo es la que registra el mayor incremento relativo, con una subida del 77,3% en la tasa de ingresos respecto a la semana anterior. Sin embargo, es Lugo la que presenta la situación más delicada en términos de incidencia, con 18,7 ingresos por 100.000 habitantes

En paralelo, la actividad gripal en atención primaria continúa al alza. Las consultas por gripe aumentan un 46,2 % con los niños de 0 a 4 años (258,2 consultas por 100.000) y el grupo de 5 a 19 años (218,9) como los más afectados. También ha aumentado la positividad de las pruebas de gripe: alcanza ya el 33%, frente al 27,5% de la semana previa.

Los modelos de predicción del Sergas apuntan a que la curva seguirá creciendo, aunque sin superar por ahora el nivel de intensidad media: se estima que las tasas de consulta por gripe podrían ascender a 135,5 y 144,2 por 100.000 habitantes en las próximas semanas (son las 50 y 51, respectivamente).

Mientras la gripe se dispara, la COVID se mantiene en valores bajos y en descenso: solo 14 ingresos en la semana analizada (0,5 por 100.000 habitantes) y una positividad del 1 % en las pruebas. El virus respiratorio sincitial (VRS) muestra una circulación creciente, con una positividad del 2,9 %.