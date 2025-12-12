"Cada día me ve un médico diferente", la recurrente queja de los pacientes cuando acuden a los centros de salud

Tener el mismo médico de cabecera (lo que se conoce como longitudinalidad asistencial) durante años reduce hasta un 30% las visitas a urgencias, ingresos hospitalarios y la mortalidad. Supone un beneficio crucial para la salud pública. Es algo ya conocido. Sin embargo, cada vez es menos común. De hecho, señala el doctor Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), es una de las mayores y más recurrentes quejas de los pacientes que acuden a los centros de salud.

La SEMG ha hecho este viernes balance del año que termina y, sobre la mesa, en un desayuno informativo, ha puesto las muchas cuestiones que preocupan a la Atención Primaria. Sobrecarga, listas de espera -con datos del reciente Informe Anual 2024 del Sistema Nacional de Salud (SNS) existe un 70% de pacientes que esperó una media de 8,7 días para conseguir cita en su centro de salud- cronicidad, falta de recursos, fragilidad...

La huelga

Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la sociedad científica, ha enumerado las sensaciones que tienen los médicos de un nivel asistencial que, se quejan, no tiene el lugar que merece. Por eso, han mostrado su apoyo a la huelga en protesta por el Estatuto Marco que finaliza este 12 de diciembre. "La profesión ha dicho basta. No somos esclavos", han señalado.

La continuidad asistencial, es decir, que el paciente sea atendido siempre por el mismo profesional de Atención Primaria, tiende a desaparecer y es uno de los mayores valores de Primaria, han acentuado. Creen que la mayoría de los gestores están aplicando en este nivel asistencial el mismo modelo de los hospitales, donde no siempre se es atendido por el mismo médico y "se va hacia un modelo menos personalizado".

Algo que han lamentado porque gran parte de sus pacientes son crónicos y les inquieta que, cuando acuden a su centro de salud, no esté su doctor de siempre. "Dicen que les ven hasta 4 médicos diferentes, a los que tienen que repetir sus problemas de salud. Es una de las mayores quejas", señaló Armenteros que, además, habló de un nuevo perfil de paciente, joven, que acude por patologías de menor importancia, y busca atención rápida. Y que también ocupan un tiempo ya justo porque, ha añadido Ledo, gran parte de su jornada, se lo llevan las tareas burocráticas.

Estabilidad y recursos

Atención Primaria, han continuado, necesita estabilidad, recursos y apuesta política. Los médicos están "bregados" y, ha señalado Rodríguez Ledo, uno de cada cuatro tiene problemas de salud emocional. De hecho, si se habla de plazas MIR en este nivel asistencial, cuantifican en alrededor de 300 las renuncias en 2025.

En el encuentro también se ha hablado de covid persistente, donde los pacientes siguen encontrándose con unas "necesidades tremendas, sigue sin haber tratamiento y una prueba objetiva sobre la enfermedad", ha dicho Rodríguez Ledo, y de la reactivación del proyecto RENACE (Registro Nacional de Centenarios de España), que lidera la sociedad, que busca avanzar en la comprensión de la longevidad poblacional desde una perspectiva integral e identificar los perfiles que se pueden asociar con el envejecimiento saludable. La presidenta de la SEMG ha vaticinado que, en 2050, el número de centenarios en España (actualmente son unos 20.000) puede llegar a los 100.000.